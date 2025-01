Corredor del Caribe: ¿Daño ambiental o desarrollo?

Luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió levantar la suspensión provisional de la construcción de la carretera Quebrada Ancha-María Chiquita, en la provincia de Colón, ambientalistas expresaron su preocupación al considerar que esto abre un precedente inoportuno, ilegal y nefasto en materia ambiental.

Dicha obra, que unirá la autopista Panamá-Colón, con la Costa Arriba, había sido suspendida provisionalmente porque, según la CSJ, existía una razonable amenaza o peligro a la naturaleza.

Para Guido Berguido, biólogo y director ejecutivo de la asociación AdoptaBosque, lo que más les preocupa como ambientalistas es que, a través de esta medida, la CSJ está indicando que las comunidades tienen derecho a mejores condiciones de vida, como acceso a salud, educación y servicios públicos; sin embargo, se está poniendo por encima la normativa ambiental existente en la Constitución, que establece el derecho de la población a un ambiente sano y libre de contaminación.

El ambientalista aclaró que no están en contra del desarrollo ni de mejorar la calidad de vida de las personas, no obstante, considera que es de vital importancia que se haga de una forma sostenible y que no se perjudique a la naturaleza, sistemas únicos ni áreas protegidas de gran importancia.

Berguido explicó que la demanda que ellos presentaron, a través de la abogada Susana Serracín, es su posición referente al Estudio de Impacto Ambiental categoría 2 que fue subcategorizado, fraccionado y aprobado en la pasada administración.

Los ambientalistas estiman que este proyecto acarrea grandes daños ambientales, como la erosión, se está haciendo una brecha importante en el Corredor Biológico Mesoamericano, no contempla los pasos de faunas aéreos y subterráneos para que los animales se muevan de un lugar a otro. También esta es un área de gran importancia para la biodiversidad con especies amenazadas y en peligro de extinción, como el jaguar, tapir, macho de monte, puerco de monte, oso caballo y hormiguero gigante.

Quienes sí vieron positivo el levantamiento de la construcción del proyecto fueron algunos colonenses, quienes consideran que el conocido "Corredor del Caribe" va a generar empleos y va a incentivar el turismo.'



Con una inversión de $91,635,204.76 esta obra busca modernizar la red vial de la región.

En tanto, Cristóbal Valencia, presidente de la Cámara de Turismo de Portobelo, indicó que los argumentos primarios que se presentaron a la sociedad y a la CSJ no están ajustados a la verdad, ya que, según él, es falso que el proyecto afectaba al parque de Portobelo y Chagres, y que tampoco destruía bosques primarios.