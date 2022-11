Covid-19: ¿Por qué no se les debe llamar perro del infierno o pesadilla a las nuevas subvariantes?

Dos nuevas subvariantes de ómicron han surgido, impulsando repuntes de covid-19 en diferentes partes del mundo.

A una, la XBB, se le apoda la pesadilla y a la otra, la BQ.1.x, se le conoce popularmente como el perro del infierno.

Ambas subvariantes comenzaron su brote desde la segunda mitad de octubre, y han ido superando a la BA.5.

Ryan Gregory, profesor de la Universidad de Guelph en Canadá, compartió la tabla de nombres no oficiales. En su opinión estos nombres ayudan a que el público en general pueda usarlas y comprenderlas mejor.

No obstante, el epidemiólogo Jaime Mañalich considera que el nombre "perro del infierno" no debería emplearse para referirse a una variante del virus de la covid porque crea temor desproporcionado y no se ajusta a la menor agresividad que tiene.

Aunque algunas personas han expresado haber vivido un verdadero infierno tras contagiarse con estas subvariantes, científicamente no se han encontrado datos que demuestren una mayor incidencia o gravedad en los casos detectados.

De acuerdo con el grupo asesor técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las subvariantes de ómicron BQ.1 y XBB no son suficientemente diferentes para ser catalogadas como variantes.

"El fenotipo general de XBB y BQ.1 no difiere lo suficiente entre sí, o de otros linajes de ómicron con mutaciones de escape inmunológico adicionales, para justificar la designación de nuevas variantes", dijeron los expertos.

XBB es una recombinación de los sublinajes de ómicron BA.2.10.1 y BA.2.75, mientras que BQ.1.x es un sublinaje de BA.5, que porta mutaciones de pico en algunos sitios clave.

El repunte por el que atraviesa Panamá no se debe a estas subvariantes, sino a la socialización propia de la época.

