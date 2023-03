Crean Ministerio de la Mujer y renuncia directora del Inamu

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley que crea el Ministerio de la Mujer, y al mismo tiempo, la directora del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá (Inamu), Nelly Herrera, presentó su renuncia formal al cargo a partir del próximo 15 de marzo.

"He cumplido mi misión que era la creación del Ministerio de la Mujer. No aceptaré ninguna designación como ministra de la Mujer", sostuvo Herrera, quien continuará su trabajo a favor de los derechos de la mujer, pero no desde el Gobierno Nacional.

"No es mi interés ocupar este cargo.Todas las puertas que uno construye no son para uno mismo ocupar los cargos", sostiene la directora del Inamu. La designación del ministro o ministra de la Mujer corresponde al presidente de la República, indicó.

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el presidente Cortizo sancionó la Ley 375 de 8 de marzo de 2023, crea el Ministerio de la Mujer y dicta otras disposiciones.

El Ministerio de la Mujer permitirá al Estado panameño contar con políticas transversales de equidad de género y una voz importante en el Consejo de Gabinete a favor de la mujer, afirmó la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo.

Castillo aclaró que se mantiene el presupuesto y los funcionarios del Inamu. Lo único que queda insubsistente son los cargos de directora y subdirectora, afirmó.

Con la creación de este nuevo ministerio se pretende disminuir las brechas que persisten en la sociedad y que mantienen la vulneración a las mujeres, elevando la categoría que actualmente mantiene el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) a la de un ministerio, detalló en un comunicado la Presidencia de la República.

En el ámbito social, el Ministerio de la Mujer busca propiciar, garantizar e incentivar la participación de la mujer en todos los sectores para el desarrollo y crecimiento del país.

Entre las funciones del ministerio también destaca la realización y divulgación de estudios, investigaciones e informes como base para construcción de políticas públicas para las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, que coadyuve en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos.

El Ministerio de la Mujer estará integrado por organismo directivos, de coordinación, de asesoría, fiscalización, auxiliares de apoyo y por las direcciones que determina la ley, que se establezcan mediante reglamentos que expida el Órgano Ejecutivo.

El ministerio contará con una Dirección Nacional de Equiparamiento de Oportunidades para las Mujeres con Discapacidad, la Dirección de las Mujeres Indígenas, la Dirección de las Mujeres Afrodescendientes y la Dirección de Mujeres Rural.

