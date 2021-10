Cristóbal Colón: ¿Qué puntos visitó en Panamá y por qué su imagen va en declive?

El cuarto viaje de Cristóbal Colón a América (1502-1504) incluyó un recorrido por tierras panameñas. El almirante genovés exploró los territorios de las actuales provincias de Bocas del Toro, Veraguas y Colón.

Esta semana, en la que se cumplen 529 años de su llegada al "nuevo continente", repasamos su visita a Panamá.

Recuerda el historiador Rommel Escarreola, que Colón intentó establecer un poblado en Veraguas, sin embargo, la falta de consenso con los indígenas frustró sus planes.

"En la provincia de Veraguas él entabla una relación muy distante con los indígenas. Su idea principal era fundar la población de Santa María La Antigua de Belén. Pero encuentra una tribu indígena en la que está el líder principal Quibián, a quien los españoles tratan de acercarse", dijo Escarreola a Panamá América.

Agrega el docente que el entorno y la naturaleza cautivan a los navegantes, no obstante, también les representa problemas para establecer un poblado.

Puntualiza que un posterior enfrentamiento entre las huestes de Colón y Quibián imposibilita el proyecto de la efímera colonia.

"La estadía de Cristóbal Colón no resultó. Santa María La Antigua de Belén no prosperó. No hubo una unidad entre las huestes de Colón y Quibián, lo que resultó en un fracaso. Antes de la llegada de Colón, Rodrigo Galván de Bastidas había estado en el istmo, pero esos recorridos fueron muy rápidos por las situaciones del entorno", expuso.

En el caso de la provincia de Colón, el navegante arribó a la zona norte, pero no se atrevió a incursionar por no tener seguridad, sumado al deterioro de las naves. El punto al que arribó captó su atención por la deslumbrante belleza, razón por la cual lo bautizó con el nombre de Porto Bello: Portobelo.

Pese a que desde el aspecto fundacional Colón no consiguió su cometido en el cuarto viaje, Escarreola resalta que su visita fue importante en el sentido de la experiencia y fortalecimiento del marco de referencia para las futuras exploraciones. El profesor igualmente destaca que aunque Colón era un hombre sin instrucción formal, tenía un gran poder de convencimiento y logró persuadir a los reyes para que apoyaran su empresa.

Colón, un almirante en declive

A Cristóbal Colón se le erigieron estatuas y monumentos en diferentes puntos del continente americano. Pero el que alguna vez fuera reconocido como el "descubridor" del Nuevo Mundo, ahora es señalado como un genocida.

Sus estatuas han caído al suelo, al igual que la de muchos otros personajes, en países como Colombia, México, Venezuela y Estados Unidos.

A juicio del historiador Gilberto Marulanda, en el mundo hay un proceso global de reivindicación de los grupos humanos que han sido exterminados, el cual incide en la destrucción de estatuas de héroes coloniales, tanto de una forma formal como informal.

"Las últimas manifestaciones revelan que hay sectores que se resisten a una cultura hegemónica, que establece un modelo de vida, una visión del mundo, la cual necesariamente no es la única que existe. La construcción y creación de héroes obviamente será rechazada por los sectores subalternos a los que les eliminaron el derecho de exaltar a sus héroes", expuso el profesor titular de Historia de Panamá y América de la Universidad de Panamá.

Marulanda aclara que no justifica el vandalismo en torno a estos monumentos, sino que trata de entender esa expresión acumulada de rabia por más de 500 años de imposición cultural e ideológica.

Subraya que es un tema de debate debido a que hay una corriente de eliminación de héroes. Recordó el caso del rey belga Leopoldo II, cuya estatua fue retirada luego de haber sido quemada y pintada. Al monarca se le señala de cometer los abusos más atroces del colonialismo europeo en África.

En Panamá, la estatua del navegante genovés se levanta pacíficamente en el Paseo del Centenario, de la provincia de Colón. Marulanda puntualiza que en el país hay una aceptación de que somos un crisol de razas.

"Hay íconos y héroes hispanos. Quizás superan a los ídolos indígenas o negros, pero están allí. Hay hasta una bebida que se llama Balboa. Lo que nos toca a los educadores es posicionarlos en las aulas de clases y comprenderlos. Tan importante es un Balboa, como un Urracá. Aquí no hay jerarquías realmente", sentenció Marulanda.

