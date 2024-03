CSS hace llamado a donar sangre ante aumento de cirugías

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a la población a donar sangre para poder contar con la cantidad necesaria para afrontar el sostenido aumento de pacientes que requieren cirugía en alguno de sus centros hospitalarios y agilizar estos procedimientos.

Dimas Quiel, hematólogo y director del Instituto de Trasplantes de Ciudad de la Salud, subrayó que la sangre es un insumo indispensable para salvar vidas y por eso es importante que la población done.

“Donar sangre es salvar vidas y por cada donación de sangre se pueden salvar hasta tres vidas humanas. Alguien me preguntó si la sangre es parte de los insumos que necesita una institución de salud, y la respuesta es sí”, enfatizó Quiel.

Siempre hay necesidad de contar con los componentes sanguíneos que permitan realizar cirugías u otros procedimientos que requieran de este insumo, indicó Quiel.

Por ello, durante la Semana Santa, los bancos de sangre a nivel nacional estarán abiertos para recibir las donaciones en las siguientes instalaciones:

Ciudad de la Salud laborará todos los días, incluyendo viernes y sábado santo, de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Complejo Hospitalario “Dr. Arnulfo Arias Madrid”, viernes, sábado y domingo, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Hospital “Gustavo Nelson Collado”, jueves santo, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y viernes, sábado y domingo de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Hospital “Dr. Rafael Hernández”, jueves, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y viernes, sábado y domingo, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Hospital “Rafael Estévez” atenderá el jueves de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Hospital “Dr. Manuel Amador Guerrero”, el jueves de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

