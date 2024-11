CSS: herramienta para estimar la pensión

Si quieren conocer un estimado de cuánto les tocará de pensiónal jubilarse, lo podrán hacer a través de una herramienta digital que ha habilitado la Caja de Seguro Social (CSS).

Para tener acceso a esta herramienta digital que la CSS ha puesto a disposición, debe ingresar a calculatupension.css.gob.pa

Con esta calculadora, tendrán una visión clara de tu salario y su proyección. Esta tecnología brinda a la población una visión clara y exacta de cómo será su salario y la tasa de crecimiento proyectada a futuro.

Esta herramienta mostrará a todos los panameños cuál sería el monto de su pensión bajo el nuevo régimen que plantea el proyecto de reformas a la seguridad social, dijo el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, a través de un comunicado de la entidad.

Explicó: "Compara cuánto sería la estimación de lo que la ley actual otorga, versus cuánto será, efectivamente, con la nueva propuesta de ley".

No obstante, aclaró: "No muestra la cuenta individual real de la persona, sino que trabaja sobre estimaciones de cuánto es tu salario actual y cuál es la tasa de crecimiento que ese salario va a tener a futuro, y lo ajusta hacia atrás; con la idea de poder tener toda la información de los pagos que has hecho y estimar cuáles son tus ahorros y hacer todas las fórmulas de cálculos para que tú puedas tener tu pensión estimada bajo el régimen actual y bajo el sistema que tienes hoy, la Ley 51".

Tras darse a conocer sobre esta calculadora que estima el monto que recibirán en su pensión a futuro, los comentarios no han parado.

Hay quienes dicen que hay incongruencias y otros dicen que hay variables no reales.

También hay otros que consideran que es muy complicado el uso de la calculadora.