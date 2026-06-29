CSS impulsa una jornada de capacitación médica para reducir amputaciones por pie diabético

El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos se convirtió en escenario de una jornada médica internacional destinada a fortalecer la atención del pie diabético. La actividad, organizada por la Caja de Seguro Social (CSS), reunió a especialistas que participaron en cirugías y capacitaciones de alto nivel.

Durante el encuentro, tres pacientes fueron intervenidos con procedimientos especializados que buscan preservar las extremidades y evitar amputaciones, demostrando la aplicación práctica de las técnicas compartidas. El programa incluyó sesiones teóricas y prácticas, lideradas por el cirujano español Dr. F. Javier Aragón, quien presentó métodos conservadores y mínimamente invasivos para mantener la funcionalidad del pie afectado.

La urgencia de un tratamiento temprano

La Dra. Lia Riley, coordinadora nacional de Curación de Úlceras y Pie Diabético, resaltó una estadística alarmante que evidencia la necesidad de atención temprana:

El 85% de las amputaciones de miembros inferiores están precedidas por úlceras mal tratadas.

Riley también advirtió que la supervivencia a cinco años tras una amputación mayor apenas alcanza el 50%, un dato que subraya la importancia de tratamientos oportunos y especializados.

Por su parte, el Dr. Aragón enfatizó que el objetivo principal de estas intervenciones es conservar la extremidad, permitiendo que los pacientes mantengan movilidad, independencia y calidad de vida. Los especialistas de la CSS aprovecharon la jornada para actualizar sus conocimientos en un abordaje integral que combina control metabólico, alivio de presión y manejo avanzado de heridas.

Con este esfuerzo, la institución busca consolidar un modelo multidisciplinario que reduzca el número de amputaciones en el país y brinde a los pacientes una atención más efectiva y humana.