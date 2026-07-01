CSS inicia trabajos correctivos en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el inicio de trabajos correctivos en el sistema de aire acondicionado de 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Con esta intervención, la institución busca garantizar espacios seguros y adecuados para los procedimientos quirúrgicos.

En consecuencia, las labores tendrán una duración aproximada de cinco días y permitirán mantener las condiciones ambientales que exigen las cirugías modernas. De esta manera, se asegura la protección tanto de los pacientes como del personal médico.

Al mismo tiempo, la CSS reconoció que estas obras podrían generar ajustes temporales en la operación hospitalaria. No obstante, aclaró que ningún paciente quedará sin atención, ya que las cirugías serán reprogramadas y redistribuidas en otros hospitales de la red.

Los procedimientos se trasladarán hacia la Ciudad de la Salud, el Hospital Dra. Susana Jones Cano y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. Con ello, se garantiza la continuidad de los servicios sin afectar la atención de los asegurados.

Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que esta acción forma parte de un proceso de recuperación de infraestructura hospitalaria. Según dijo, durante años no se realizaron los mantenimientos necesarios y ahora la administración ha decidido atender esas necesidades.

De igual manera, Mon subrayó que aunque algunas obras puedan ocasionar incomodidades temporales, son indispensables para construir un sistema de salud más fuerte. Además, insistió en que la prioridad es brindar atención segura y de calidad.

Además, la CSS agradeció la comprensión de los pacientes y sus familiares durante el proceso de modernización. La institución reiteró que estas mejoras responden a un compromiso permanente con la transformación de los servicios de salud.

La entidad reafirmó que todas sus acciones se guían por un principio fundamental: el paciente es primero. Con este enfoque, la CSS busca consolidar un modelo hospitalario más eficiente.