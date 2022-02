¿Cuál es el triángulo de seguridad antes de una cirugía plástica y qué dicen los expertos sobre ir al extranjero?

Antes de someterse a una cirugía plástica, la persona debe considerar tres aspectos esenciales que le permitirán completar el proceso sin mayores complicaciones.

En este sentido, el cirujano plástico Oriel Melo hijo recalca que el triángulo de seguridad está compuesto por: un paciente informado, un cirujano plástico certificado y un hospital acreditado.

En los últimos años, en Panamá se ha registrado un boom de viajes al extranjero, sobre todo a Colombia, donde se ofrecen paquetes más económicos, conocidos como los "todo incluido".

Y no es casualidad. Según un estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés), Colombia es el tercer país de la región al que más personas viajan a realizarse procedimientos estéticos. Solo Brasil y México están por delante.

No obstante, Oriel Melo padre recuerda, a través de sus plataformas digitales, que si usted vive en Panamá, este es el mejor lugar para operarse.

Admite que no pueden competir con los precios que se ofertan en Colombia, pero destaca que debido a que no es una especialidad desarrollada en el país, los cirujanos que existen cuentan con una excelente formación recibida en países como México, Brasil e Inglaterra.

El tema de las cirugías plásticas ha estado esta semana en el tapete luego de que la Asociación Panameña de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva alertara sobre la delicada situación de salud de panameñas que viajaron a Colombia a operarse. Además, se han reportado otros casos en los que las pacientes han muerto.

Precisamente en el tema de la seguridad, la reguesera Doris Música contó en una entrevista con la abogada Wyznick Ortega que a finales del año pasado enfrentó complicaciones de salud, tras someterse a una cirugía plástica en Colombia con un paquete todo incluido y sin investigar quién era el médico a cargo de la intervención.

"Fui a Colombia. Después de la operación me dolía mucho la pierna y me salieron tres bolas, pero me dijeron que era por la lipo en los muslos. Me dio fiebre y un dolor fuerte. Me fui al Santo Tomás y lo que tenía era colecciones (acúmulos de pus o líquido en un sitio anormal). El doctor me dijo que si hubiese demorado más, o me moría o quedaba en estado vegetal. Me sacaron un litro de pus", dijo la artista.

Los especialistas piden a la población tomar conciencia, porque la vida no es un juego.

