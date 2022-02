Panameño Emigdio Quintero narra desde un búnker de Kiev la tensa situación en Ucrania

El panameño Emigdio Quintero vive momentos de tensión en Ucrania, donde se encontraba finiquitando aspectos profesionales.

Versión impresa

Quintero ha compartido parte de su experiencia a través de plataformas digitales, sin embargo, recalca que debe tener cuidado en este sentido porque ya vivió de cerca una situación con nacionalistas ucranianos.

"Salí cerca de casa y se me acercaron nacionalistas pensando que estaba haciendo algún tipo de espionaje para los enemigos. Fue un momento tenso porque pretendían llevarme a algún sitio, pero algunas personas se acercaron y les dijeron que me estaba comunicando con mi familia en Panamá", puntualizó.

De acuerdo con Quintero, las instrucciones generales que las autoridades les han dado es que cuando escuchan las sirenas de alerta de bombardeos, busquen refugio. Luego, cuando los ataques hayan cesado y consideren seguro salir, pueden ir a sus casas a buscar suministros.

Explica que los refugiados están solos en el búnker y que ve difícil que las instrucciones específicas sobre los siguientes pasos a tomar lleguen de parte de las autoridades. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ya lo ha contacto.

Por otro lado, Quintero explicó que tiene una empresa de consultorías en Panamá, que busca expandirse a Europa. Por la ubicación de Ucrania, considera que es un buen lugar.

Otro punto que Quintero recalca es que esta semana recibiría sus papeles de residente en Ucrania.

"Quiero saber qué es lo que más me conviene porque si no tengo la cédula de residente, luego me será más difícil regresar. Estoy consultando con el abogado", dijo Quintero a través de un live.

VEA TAMBIÉN: Panameño narra la odisea que vive en Ucrania; Cancillería abre línea de comunicación

En medio del panorama adverso, Emigdio trata de mantener el sentido del humor, aunque reconoce que esta situación es mucho más estresante que una pandemia.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!