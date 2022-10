¿Cuáles son los riesgos al manipular los cilindros de gas?

¿Cuál es el estado de los cilindros de gas industrial que circulan en el país? Esta es la constante pregunta que se hacen los panameños, ya que su vida y la de su familia podría estar en riesgo.

El peligro más latente está en que muchos de esos cilindros son limados y distribuidos sin ningún tipo de control. Al ser limados, los cilindros pueden ser manipulados, a la vez que se genera un deterioro, que pone en peligro a la población panameña.

En el mercado no solo hay cilindros con series limadas, sino que también otros que no cumplen con las certificaciones de calidad y seguridad expedidas por los entes rectores encargados de velar su fiel cumplimiento tales como ISOS 9001 para la calidad en los procesos de fabricación, ISO 45001 para temas de seguridad en las plantas de fabricación y en la distribución. Además, existen las normas CGA- y DOT para la certificación en las pruebas hidrostáticas de los cilindros que son entregados a diario a usuarios panameños.

Esta última es de vital importancia, toda vez que es una prueba que certifica la tolerancia del metal con que se fabrican los cilindros de soportar altas presiones que van de 1800 Psi ( libra de fuerza por pulgada cuadrada), de acuerdo a las regulaciones del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Esta situación no solo pone en riesgo a las residencias, sino también a las entidades de salud que no solicitan en sus pliegos de cargo que las empresas que participen deben contar con estas importantes certificaciones que buscan garantizar que los usuarios no tendrán acontecimientos trágicos como los sucedidos en Costa Rica y Venezuela recientemente.

Según expertos, es importante que las entidades de salud garanticen que los cilindros donde se envasan gases médicos sean dedicados de primera mano al servicio medicinal y que no hayan sido utilizados previamente para otros gases que pueden ocasionar una contaminación con consecuencias fatales. Para ello, el Cuerpo de Bomberos, en atención a la CGA, obligan a las empresas a diferenciar las válvulas utilizadas en los cilindros de modo tal que no exista duda o error al momento de conectarlo a un equipo que ofrezca soporte de vida.

Las válvulas para los cilindros con productos medicinales deben encontrarse diferenciadas por un baño de cromo, que no permita la adición de bacterias ni virus.

Las recomendaciones de los especialistas es no optar por cilindros cuyas empresas no certifican la condición de sus cilindros y que mucho menos no cuenten con instrumentos en su gestión de calidad y seguridad, de igual manera se debe verificar que el cilindro no presente irregularidades, como superficies planas o un cuello en forma de esfera.

Incidentes regionales

En el vecino país de Costa Rica, se han reportado recientemente varios incidentes con cilindros de gas, en los que las investigaciones dan cuenta de que fueron manipulados. Según informes emitidos por los Bomberos de ese país en el área de San Joaquín de Heredia, Costa Rica, dos personas resultaron heridas de gravedad el pasado 2 de agosto de 2022. Estas personas se encontraban realizando trabajos de soldadura con un cilindro de acetileno y otro de oxígeno propiedad de la empresa GASPRO de Costa Rica.

En julio de 2022, en Alajuela, Costa Rica, estalló un cilindro de gas en una heladería, en un centro comercial de La Ceiba. La persona que manipulaba el cilindro sufrió serias lesiones y la amputación de sus extremidades derecha, brazo y pierna. Las investigaciones determinaron que el cilindro tenía áreas esmeriladas, desgastadas y pulidas. Además, el tanque tenía picadura de corrosión y corrosión en gran parte de él. Cabe destacar que este cilindro pertenecía a la empresa PRAXAIR / LINDE, la misma que en Panamá se ha opuesto a la implementación de requisitos de seguridad y de calidad por no contar con ellos aquí, pero en su país si, alegando que esto es una restricción a la libre competencia.

También en Costa Rica hay reportes, en agosto de 2022, de una explosión a causa de un cilindro de etileno, que también afectó a otros 47 cilindros. En este accidente resultaron dos personas heridas y más de 25 personas evacuadas, esta tragedia ocurrió en la misma plata de fabricación de la empresa PRAXAIR / LINDE.

La clave, según los expertos ticos, es darle mantenimiento adecuado a los cilindros, lo cual permite detectar cualquier daño.

También esta misma empresa, pero esta vez en Venezuela, fue protagonista de incidentes fatales relacionados con la condición de sus cilindros y el mal manejo y ausencia de normativas en el ámbito de seguridad.

Los casos no solo se reportan a nivel regional. En 2021, en Irak, Bagdak, unas 82 personas fallecieron en un incendio en un hospital que trata a pacientes con coronavirus tras una explosión de un tanque de oxígeno, lo que desencadenó el incendio.

Recientemente la Caja de Seguro Social (CSS) emitió un comunicado informando a la ciudadanía de que producirán oxígeno medicinal, lo que generó preocupación ya hace 16 años se reportó el envenenamiento con dietilenglicol, de productos medicinales fabricados por la institución.

