¡Cuida tus riñones! No hay nada más caro que la diálisis y el trasplante

Recalcar que la educación y la atención temprana son un arma poderosa para prevenir los estadios avanzados de la enfermedad renal crónica podría ser una clásica advertencia, pero cuando se profundiza en su enorme impacto, se comprueba la imperante necesidad seguir reiterándolo.

Ricardo Correa, prestigioso nefrólogo mexicano, lo sabe mejor que nadie. El especialista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán puntualiza que una atención temprana no solo evita sofisticados tratamientos, sino que mejora la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad.

Correa visitó semanas atrás el país y conversó con Panamá América sobre los desafíos que plantea este padecimiento, que afecta a miles de personas en todo el mundo y cuyo diagnóstico temprano se dificulta.

¿Qué es la enfermedad renal crónica?

La enfermedad renal crónica no es en sí una sola enfermedad, es una vía final común de muchas enfermedades. La enfermedad renal crónica quiere decir que hay una reducción crónica e irreversible de la función renal y tiene muchos estadios, desde temprano a muy avanzado.

¿Cuáles son los factores que predisponen a padecerla?

La causa más frecuente es la diabetes. Pero la diabetes más que un factor de riesgo es una enfermedad causante, al igual que la hipertensión. Si queremos ir más atrás, están claramente identificados algunos asuntos de la vida cotidiana, como sobrepeso, control inadecuado de la presión arterial en los hipertensos y consumo excesivo de sal.

¿Qué síntomas deben generar alerta?

La enfermedad renal crónica es asintomática, por eso es fundamental que existan mecanismos específicos de detección. Antes del estadio 3B no hay síntomas. Cuando los síntomas están presente, que pueden ser muchos (cansancio, debilidad, náuseas, vómitos e hinchazón) hablamos de una enfermedad que ha progresado sustancialmente y que está en una etapa avanzada.'

5

estadios principales tiene la enfermedad renal crónica (1,2, 3A-3B, 4 y 5). 50

mil trasplantes de riñón se realizan anualmente en el mundo.

¿A qué panorama se enfrenta una persona con un diagnóstico de IRC?

Depende de que tan avanzado esté. Si ha perdido el 90% o más de función renal, se enfrenta a la necesidad de sustituir la función renal y es cuando está indicado el tratamiento con alguna modalidad de diálisis o con un trasplante renal. Si hay una pérdida del 25 o 20% de la función renal, hay muchas opciones de tratamiento.

Cuando se recibe diálisis, ¿no hay marcha atrás?

Primero hay que diferenciar la insuficiencia renal aguda, que sucede cuando la persona se deshidrata o tiene un proceso infeccioso después de alguna cirugía. Esos pacientes pueden requerir diálisis y la función renal se puede recuperar. Cuando la persona tiene confirmada la enfermedad avanzada y ya requiere diálisis, esto es siempre irreversible y la única otra opción al tratamiento dialítico sería un trasplante renal.

¿Qué ventaja tiene recibir un trasplante?

El trasplante es otra forma de sustituir la función renal, es mucho más eficiente y brinda una mejor calidad de vida. Por eso es fundamental detectar tempranamente la enfermedad y tomar medidas para no llegar hasta aquí.

¿Se subestiman los consejos de llevar un estilo de vida saludable?

Hay mucha educación y los gobiernos están conscientes de que la educación va en todos los ámbitos. Hay que crear más conciencia de lo importante que es mantener el peso, hacer ejercicio, llevar una dieta sana y el control médico periódico. Hay diabéticos que me dicen que en 15 años no se sienten nada y luego tienen insuficiencia renal crónica. Es porque no se cuidaron y no se fijaron en todo lo que es clave.

¿Cuál es la esperanza de vida?

La insuficiencia renal crónica tiene cinco estadios. En etapas tempranas, y si se toman las medidas, la esperanza de vida puede no verse afectada. Cuando la pérdida de función renal ha avanzado, tu esperanza de vida se ve reducida. Un diabético que requiere diálisis, tiene una esperanza de vida limitada a pocos años.

¿Cómo debe abordarse el tema?

La diálisis es una de las terapias más costosas de los sistemas de salud. La dirección debe orientarse a la atención temprana y poner esfuerzos en educación, fármacos de innovación y en los establecidos para retrasar que lleguen a etapas más avanzadas. No hay nada más caro que la diálisis y el trasplante.

¿Qué medidas podemos tomar para prevenir la IRC?

Quiero hablar de salud renal en lugar de enfermedad renal. Salud renal significa detección temprana. Significa que si yo sé que en mi familia mis padres son diabéticos y yo tengo sobrepeso, entonces debo acudir al médico y pedir que me chequeen mi función renal. Se puede hacer fácilmente con determinación de creatinina, albúminas. Se puede hacer fácilmente con un chequeo de la presión arterial y la azúcar. Pero lo más importante es la educación para que empoderado el paciente, el médico y la sociedad, entiendan que la acción temprana es fundamental.

