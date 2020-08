¡Cuidado! ¿Por qué no deben mezclarse los productos de desinfección?

Versión impresa

La pandemia ocasionada por el coronavirus ha acentuado el uso de los productos de limpieza durante los últimos meses. Pero la higienización al llegar, al salir y a toda hora también causa una mayor exposición a estos químicos.

Precisamente, en ese afán de acabar con la mínima presencia del microorganismo, la población puede acudir a mezclas que comprometerían su salud o seguridad.

Orlando Leone, profesor titular de Química Analítica de la Universidad de Panamá, advierte que los productos de desinfección no deben combinarse, porque además de restarle sus propiedades, se generaría una reacción riesgosa.

"En general no se deben mezclar los productos químicos, porque los de tipo comercial vienen certificados con sus propiedades, que han sido registradas y validadas. Si se mezclan van a perder todas sus propiedades individuales. Los productos químicos reaccionan entre ellos, independientemente de nuestro interés", explicó el catedrático.

A nivel global se ha registrado un aumento en el número de intoxicados durante los meses de la COVID-19 por esta práctica. En Internet se pueden encontrar sugerencias de mezclas, sin embargo, los expertos alertan sobre las implicaciones que tendría unir ciertos productos.

Las combinaciones de cloro junto al amoníaco, alcohol, vinagre, agua oxigenada no deben realizarse porque derivan en sustancias tóxicas y cancerígenas.

En el caso del cloro, que comercialmente se vende con diferentes nombres y su compuesto principal es el hipoclorito de sodio, al mezclarlo con vinagre se liberaría el gas en su estado puro, lo que contaminaría toda la casa. Mientras que el cloro y el amoníaco generarían cloraminas.

Pasando al cloro y alcohol, Leone comentó que se formaría cloroformo y cloroacetonas, en tanto que el cloro y agua oxigenada crearían oxígeno libre, un gas que en presencia de una llama podría causar una explosión.

A tener en cuenta que lo que conocemos popularmente como cloro es la disolución en agua de hipoclorito de sodio y no el elemento químico como tal.

Por otro lado, Leone agregó que con los detergentes no habría mayor peligro, debido a que podría ocurrir una sinergia.

El docente recomendó a la población leer la etiqueta de los productos, porque señala todos los pasos que se deben seguir.

"Si el producto dice que no se debe ingerir o mezclar, entonces no se debe hacer. Es una negación, una ignorancia en cuanto a aspectos de toxicidad. El problema es que en América Latina no se acostumbra a leer, pero hay que seguir las indicaciones y ser lo más pragmático posible", precisó.