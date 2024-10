Decisión de retirar a Panamá de la prueba PISA tiene el respaldo de Mulino

La decisión de la la ministra de Educación, Lucy Molinar, de retirar a Panamá de la prueba PISA tiene el respaldo del presidente, José Raúl Mulino.

Mulino dijo que tiene entendido que esta prueba no es la más eficaz y se van a hacer otras evaluadas por otros organismos internacionales que de verdad midan la educación de los estudiantes.

“La ministra se ha referido en extenso y yo apoyo lo que ella está diciendo, ella es la técnica en esto, no yo, si ella dice que esa prueba no sirve, es porque no sirve, no tengo por qué dudar de que sea así”, sentenció.

Y es que según la ministra de Educación, la prueba PISA, no le sirve al país para nada, ya que solo compara a Panamá con todos los países que están en la lista.

En cambio, Panamá va hacer la prueba de la Unesco que permite ver en qué cosas fallan los estudiantes y mide el conocimiento en las materias.

“La prueba de la Unesco, para los efectos educativos, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en evaluación, es la prueba que conviene para saber qué tenemos que mejorar y cómo mejorarlo”, señaló.

Agregó que el país ha gastado más de $2 millones en los últimos años y no ha pasado absolutamente nada, cuando ese dinero sirve para darle recursos a los cambios que se quieren hacer en la educación.