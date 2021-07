Panamá

Defensoría del Pueblo abre queja por mal manejo de la basura en Cerro Patacón

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González señaló que se pudo palpar la no compactación propia de la basura, así como el peligro que se corre ante un posible derrumbe que cause un daño no sólo al ambiente sino a la vida de los que allí trabajan; al igual que presencia de niños en el lugar.