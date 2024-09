Desacuerdo con bancada independiente no afectará discusión de la CSS

Aunque la bancada independiente Vamos votó en contra de la ratificación de Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social, esto no afectará las discusiones que lleva el Órgano Ejecutivo para presentar al país una propuesta de reformas a la institución cónsona a la realidad económica y social del país, señaló Juan Carlos Orillac, ministro de la presidencia.

Orillac afirmó que cualquier ambiente es propicio para dar inicio al debate de un tema tan importante como la Caja de Seguro Social (CSS), por tanto, las declaraciones del presidente ayer fueron parte del momento, pasajeras, y no retrasarán ninguna de las gestiones que lleva a cabo para dar a la población en los próximos meses una respuesta oportuna ante dicha problemática.

Los diputados independientes de la coalición Vamos han indicado que su postura se debe a las opiniones dadas por Mon en el año 2005, donde percibía a las medidas paramétricas como una solución a la crisis del Seguro Social, sin embargo, el Gobierno ha sido enfático en afirmar que las propuestas no van orientadas por esta vía y que el director será quien las ejecute más no quien realice los planteamientos, esta responsabilidad será exclusivamente del presidente, quien basara su propuesta en los resultados de las conversaciones llevadas a cabo con distintos sectores de la sociedad.

Las autoridades recalcaron que las medidas paramétricas no forman parte de la discusión, por lo tanto, las razones de los diputados para no aceptar la ratificación de Mon no tienen validez.

"Él es un operador; va a ser el director quien va a tener que ejecutar lo que en consenso se pueda lograr con respecto a las reformas de la Caja de Seguro Social", dijo Orillac en el programa Radiografía.

Sobre los comentarios que han surgido tras calificar de "chiquillos" a los diputados de Vamos, el ministro indicó que esta reacción se dio porque las autoridades todavía no entienden cuál fue el argumento real para que los diputados hayan decido votar en contra, cuando al señor Dino Mon se le citó en varias ocasiones al Legislativo y respondió a todos los cuestionamientos que el periodo de tiempo establecido permitió contestara.

Con respecto a lo ocurrido ayer en la Asamblea, entre el diputado Jaime Vargas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y José Barboni del Movimiento Otro Camino (Moca), la autoridad indicó que es un tema exclusivo de este órgano y no compete al Ejecutivo emitir juicios.

De acuerdo a Orillac, pese a todas las reacciones y desacuerdos generados por el tema, la reunión con los jefes de bancada que conforman la Asamblea Nacional, planeada para hoy, se desarrollará sin inconvenientes, este será el escenario propicio para aclarar puntos de vista y conocer propuestas viables financiera y económicamente para acabar con la crisis del Seguro.

Con esta reunión se culmina el ciclo de consultas impulsado por el presidente para presentar al país un informe de la situación de la CSS.

El proceso, según lo establecido por el Ejecutivo, debe terminar el 31 de diciembre para posteriormente convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias e iniciar con el debate de aprobación a dicha propuesta resultante del consenso entre los sectores involucrados.

