Desburocratización: uno de los principales desafíos del nuevo rector de la UP

Visión académica y sensibilidad social son dos de las cualidades que, a juicio del estudiante de la Facultad de Derecho Edgar Cedeño Cetro, debe tener el nuevo rector de la Universidad de Panamá (UP) para elevar la competitividad de la primera casa de estudios superiores del país y ajustar sus enseñanzas a las exigencias del siglo XXI.

Mencionó que, aunque los seis candidatos a dirigir la institución académica poseen una amplia trayectoria, las virtudes no se declaman en campaña; más bien, se demuestran cuando se gobierna con transparencia, apertura y resultados; por ello, es muy prematuro decir quién reúne todos los atributos para desarrollar dicho rol.

Cedeño Cetro sostiene que la persona que resulte electa, en su primer año de gestión, debe enfocarse en promover reformas puntuales y medibles, como digitalizar los trámites estudiantiles y administrativos para reducir la burocracia, fortalecer aún más la investigación, no como un requisito formal, sino como una herramienta para resolver problemas nacionales, y convertir a la Universidad en una institución con mayor presencia comunitaria, llegando a corregimientos y sectores con urgente necesidad de conocimiento, orientación técnica y acompañamiento social.

"La Universidad de Panamá, hoy más que nunca, necesita una autoridad que entienda que la educación es movilidad social", compartió con Panamá América.

Al ser consultado sobre su evaluación al desempeño de las autoridades salientes, señaló que tuvieron aciertos importantes, especialmente en la defensa de los intereses de la Universidad como institución pública, pero les faltó desburocratizarla, agilizar su modernización y mantener una relación más cercana, participativa y abierta con los estudiantes.

Sin embargo, reconoce que muchas de estas limitaciones no dependen únicamente de la gestión, sino de un presupuesto que restringe y dificulta la implementación de cambios más profundos; por tanto, se ubican entre los desafíos pendientes para la próxima administración.

Los docentes, por su parte, están divididos; mientras algunos, como el profesor Raúl Moreira, recuerdan a la comunidad universitaria que el proceso electoral representa una responsabilidad del más alto nivel para incrementar a niveles superiores la excelencia de la institución, otros, como el catedrático Miguel Antonio Bernal, lamentan el "espectáculo" ofrecido por la "nomenklatura" las últimas semanas.'



Los votantes deberán elegir entre César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez para liderar la Universidad por los próximos cinco años.



Además de escoger al rector de la casa de estudios superiores, la comunidad universitaria también votará por los decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de 16 facultades y 9 centros regionales.

Estas acciones, a su parecer, confirman que la Universidad está acabada y en cuidados ultraintensivos, pero en manos de curanderos y sepultureros, y con ella, la educación superior del país.

El Organismo Electoral Universitario (OEU) informó que cerca de 60 mil personas, entre docentes, administrativos y estudiantes, están habilitadas para ejercer este miércoles su derecho al sufragio en la escogencia de las nuevas autoridades universitarias que, además del rector, incluyen a los decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de 16 facultades y 9 centros regionales.

La normativa establece que solo podrán cumplir con este deber los docentes con, al menos, tres años de antigüedad y actividad académica vigente, funcionarios permanentes o eventuales con cinco años o más de servicio y los estudiantes regulares matriculados en el segundo semestre de 2026 e inscritos en el registro electoral final.

Los votantes deberán elegir entre los profesores César García, Migdalia Bustamante, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto A. Chong y Denis Chávez para liderar la Universidad por los próximos cinco años.