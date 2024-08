Descentralización inicia el envío de notas para que las autoridades locales entreguen informen

La directora Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, informó que ya estaba firmando las notas para pedirle a los gobierno locales que se beneficiaron del Subprograma de Interés Social los informes de rendición de cuentas.

Méndez señaló: "Ya estoy firmando las notas para solicitarle a los gobierno locales, a las autoridades, llámese juntas comunales o municipio, que recibieron fondos de etse Subprograma de Interes Social donde se les transfirió mucho dinero, a muchas de estas instituciones para que nos envíen, a más tardar en 60 días, toda la información de respaldo contable sobre el uso de estos dineros..."

"De no recibir información nos veremos en la necesidad de tomar las medidas que la ley menciona, que es enviarlo al Ministerio Público para su debida investigación", reiteró.

"Estamos comprometidos con una administración seria, con una capacidad de fiscalización en acción de manera que garanticemos que las bondades que tiene la Autoridad Nacional de Descentralización y las posibilidades que da el Estado a través de la distribución del recurso para que puedan llegar a las comunidades se logre su objetivo", señaló la directora.

Añadió: "Vamos a trabajar en eso que, asuman su responsabilidad por los fondos que recibieron los que en ese momento estaban porque hay muchos nuevos, esos solo tienen que decirnos que no estuvieron ahí o no tienen la documentación si en efecto no la tienen y eso nos va a servir de respaldo para remitirle al Ministerio Público. De manera que, asuman quienes no tienen como justificar esto..".

"Queremos mandar un mensaje claro que estos procedimientos no se van a admitir", subrayó.

Hechos

Esta semana la AND dio a conocer que tras investigaciones detectaron el uso discrecional de una cuenta financiera creada en 2018 y formalizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, denominada Subprograma de Interés Social.

Esta cuenta fue diseñada para cualquier urgencia en cualquier corregimiento y permitir respuestas expeditas.

La AND ha identificado los montos transferidos que superan los 150 millones de dólares y que fueron recibidos por diversas juntas comunales.

Empero, no existe información detallada sobre el uso de estos recursos los cuales fueron reportados en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) bajo el rubro de "Asistencia Social".

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Aunque el monto de lo que no se ha podido justificar ronda los $150 millones, el presidente José Raúl Mulino reveló que fueron $320 millones los fondos utilizados entre 2021 y 2024, en la denominada "descentralización paralela".