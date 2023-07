Descontento actual puede llevar a un mayor estallido social

El estallido social ocurrido en julio de 2022 paralizó al país por cerca de un mes y trascendió fronteras.

A casi un año de las masivas protestas, quienes estuvieron de cerca en el ojo del huracán recuerdan que el gobierno ha incumplido con los acuerdos pactados y, además, señalan el abandono de la Iglesia, quien fungió como mediadora.

La explosión empezó a cocinarse en Veraguas, donde grupos magisteriales se tomaron las vías para exigir un freno al alto costo de la vida. Posteriormente, agrupaciones indígenas y sociales se sumaron a lo largo de todo el país para mostrar su solidaridad y conformar una gran alianza nacional.

"Pensábamos que con las negociaciones iban a bajar los precios de los alimentos y medicamentos, pero de hecho todo está ahora más caro, no se ha solucionado prácticamente nada", dijo a Panamá América el profesor Iván Rodríguez, secretario de coordinación de la Asociación de Educadores Veragüenses.

Sánchez recalca que aunque la protesta de 2022 alcanzó niveles colosales, el descontento actual puede conducir a otra muchísimo mayor.

"Estamos a las puertas que se pueda dar otra y ahora con muchísima más contundencia, porque los políticos y empresarios tienen que entender que hay una población que clama por justicia social y no la está teniendo. Creo que en la huelga solo tuvieron una probadita de lo que puede venir", comentó Rodríguez.

El próximo miércoles, AEVE, como parte de Anadepo, realizará una marcha pacífica en el puente 19 de julio en Santiago, para recordar la lucha y los eventos ocurridos ese día, cuando, según Rodríguez, fueron víctimas de una violenta represión policial.'

19

de julio de 2022 ocurrió la batalla campal en el puente de Santiago. 1

de agosto de 2022 culminaron las manifestaciones a lo largo del país.

El docente adelantó que abogarán por la paz, no obstante, han advertido a la gobernación que responderán en caso de que los ataquen.

En esta línea agregó que los afectados enfrentan secuelas, sin que nadie se haga responsable.

Además, aclaró que a ninguna organización le gusta cerrar las vías y no pensaron que se extendería tanto, sin embargo, no hay otra manera de hacerle ver al gobierno y al sector privado que la población está realmente golpeada.

Por su parte, Anadepo también recalca que a un año de las protestas el gobierno ha incumplido y la Iglesia no ha cumplido el rol de mediadora al que se comprometió.

"Hacemos el llamado a las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo a estar alertas ante el incumplimiento en todos los niveles y aspectos sociales en detrimento de la calidad de vida del panameño", señala la agrupación.

Garra

El dirigente estudiantil y originario Jocho Muaguadabo coincide con Rodríguez en que las cosas en lugar de mejorar van cada día peor.

Destaca que si bien es cierto que la lucha la iniciaron los educadores, fueron los grupos originarios los que pusieron su mayor empeño en presionar al gobierno.

"Sí, valió la pena la lucha porque el pueblo marcó un hito histórico. Lamentablemente, esta no será la última lucha social que nos toque vivir porque vemos que las autoridades responsables no toman decisiones que cubran las necesidades básicas de los ciudadanos, pero con esa lucha se creó conciencia y esto es de las cosas más difíciles de lograr en nuestro país", subrayó Muaguadabo.

Puntualizó que hay que ser conscientes de que no se logró al 100 % lo que se pidió y eso debe servir de ejemplo para cualquier otro momento en el que haya manifestaciones.

Con respecto a la garra indígena, Muaguadabo resalta que la batalla demostró que son un pueblo solidario.

"Muchos hacen comentarios con injurias diciendo: los 'indios' no tienen carro y luchan por rebaja del combustible o no tienen nada que hacer, por eso se dedican a cerrar calles. Nuestro pueblo en esta ocasión le demostró a la población en general que somos capaces de luchar no solo pensando en nuestro bienestar, sino que estamos comprometidos con una idea que beneficie a la mayoría", expuso.

Recalcó que quienes luchan en este tipo de movimientos no son partidarios de los cierres, pero la situación los obliga a tomar decisiones drásticas.

"Ojalá no sea necesario. El gobierno debe pensar un poco más en el pueblo, caminar por las calles y ver la necesidad de las personas. El pueblo sufre y eso es lo que genera problemas", indicó el dirigente.

