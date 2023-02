Detectan carne dañada en puestos de ventas en el Carnaval

El equipo de Salud Pública de la región Metropolitana detectó productos cárnicos y embutidos en descomposición, bebidas enlatadas con golpes y un carné de dudosa procedencia en puestos de ventas en la ruta del Carnaval capitalino.

Los funcionarios procedieron al decomiso y destrucción en sitio de estos productos en cuatro puestos de ventas.

Miguel Correa, jefe regional de Salud Pública, señaló que en la ruta, 69 puestos en total fueron inspeccionados y de estos en cuatro se encontró faltas.

Sostuvo, que las medidas aplicadas son para salvaguardar la salud de la población que consume estos productos, por lo que hizo el llamado a la población porque cada persona es su primer anillo de seguridad.

En cuanto a las atenciones, reiteró que en la región cuatro puntos se encuentran habilitados, que son los centros de Salud de Veracruz y Taboga, el Policentro de Parque Lefevre en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y el Minsa-Capsi de Las Garzas de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que el puesto en la Cinta Costera tiene un horario de 7:00 a.m. a 11:00 p,m.

“En el puesto de la Cinta Costera sólo se han realizado atenciones leves y en las instalaciones de Salud habilitadas se han realizado 44 atenciones médicas leves, de darse atenciones graves serían trasladados al Hospital Santo Tomás e instalaciones de la CSS”, recalcó Correa.

Mientras que en la provincia de Chiriquí encontraron deficiencias en el uso correcto de mascarillas, la adecuada temperatura para la refrigeración y conservación de los alimentos, así como el uso de redecilla o indumentaria apropiada para la preparación de comidas,

En tanto, en Herrera se ha notado cumplimiento en los operativos realizados, principalmente en la verificación de presencia de cloro en el agua de los carros cisternas, con un cumplimiento del 100 por ciento en las áreas de mojaderas de Chitré, Parita y Ocú.

Entre los hallazgos más importantes, se logró el decomiso a un vendedor ambulante en Ocú de 46 unidades de cigarrillos sueltos de diferentes marcas sin los pictogramas respectivos, los cuales eran vendidos al detal, de igual manera, tres cajas de 20 unidades de cigarrillo sin pictogramas de presunto contrabando, los cuales violaban la Ley 13 de enero 2008 que establece las regulaciones en el marco de control de tabaco en Panamá.

Las autoridades regionales de Salud recomiendan a la población mantener las medidas preventivas e higiénicas para evitar enfermedades gastrointestinales, golpes de calor, intoxicación alimentaria y por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

