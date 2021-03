Dirigente magisterial denuncia que al retomar clases presenciales el Minsa y el Meduca los quieren mandar al matadero

Tras reiterar que no están de acuerdo en regresar a clases presenciales, el dirigente magisterial Armando Espinoza de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos de Panamá manifestó que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Meduca) no están tomando en cuenta a todas las personas que conforman la comunidad educativa que se pueden contagiar con covid-19 en este retorno.

De forma tajante indicó: "Nos quieren mandar al matadero...Es que señora Maruja Gorday de Villalobos y señor Luis Francisco Sucre no estamos hablando de animales los que van a mandar a las escuelas, estamos hablando de seres humanos. Son nuestros niños son nuestros jóvenes, es la sociedad más vulnerable que tenemos que cuidar, esto no se trata de que si los maestros queremos ir o no a la escuela".

Denunció que hasta el momento ni el Meduca ni el Minsa han emitido un estudio o un reporte sobre el plan piloto de retorno semipresencial que se desarrollo en áreas del país donde los contagios eran escasos a finales del 2020, sin embargo cuestionó que en áreas como Azuero, donde se implementó el plan, los casos se potenciaron.

El dirigente señaló que ellos y los padres de familia han llevado el peso de las educación virtual, ya que el Gobierno no ha facilitado el acceso a Internet y son precisamente los docentes los primeros que quieren regresar, pero añadió que entienden que hasta que se vacune a toda la comunidad educativa, tales como los niños, docentes, conductores de colegiales, aseadores, padres de familia y sociedad civil, no se puede esperar un retorno seguro a clases.

Planteó: "Nosotros no podemos ser mezquinos, se va a vacunar a 47 mil educadores del sector público y alrededor de 15 mil educadores, sino me equivoco, del sector particular, pero qué pasó con nuestros padres de familia que también van a asistir a las escuelas, qué pasó con los dueños de buses colegiales que van a tener que cargar a esos estudiantes, qué pasa con nuestros estudiantes; vamos a vacunar a los docentes sí aplauso, pero dónde está la otra parte de la comunidad educativa".

Armando Espinoza responsabilizó tanto al ministro de Salud como la titular del Meduca sobre los contagios y reinfecciones que se darán cuando autoricen el retorno a clases y añadió que este regreso a la escuela está motivado por los intereses económicos de los comercios que quieren vender uniformes, calzados y útiles escolares, señalando que está primando el interés comercial sobre el interés social.

Recordó que actualmente el Meduca ni siquiera ha podido asegurar el suministro de agua en los colegios, necesario para el aseo de los niños y de los docentes.

Las clases en Panamá se iniciaron el 1 de marzo de 2021 y se está impartiendo de manrea virtual.

Ya en el 2020 se suspendieron las clases debido al inicio del pandemia de covid-19 en Panamá.

El primer fallecido por covid-19 en Panamá fue el director del Colegio Francisco Beckmann, Norato González, de 64 años de edad.