Docentes ponen condiciones al Ministerio de Educación para el posible retorno a las aulas

Gremios docentes se trasladaron este viernes hasta el Ministerio de Educación (Meduca) en Cárdenas, donde realizaron una protesta y plantearon algunas condiciones para el posible retorno a las clases semipresenciales o presenciales.

Fernando Ábrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá sostiene que en total 32 mil 483 menores en edad escolar quedaron contagiados por la covid-19 y de estos, 559 estuvieron hospitalizados y 237 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Frente a esta realidad, el docente considera necesario que el Meduca garantice varias condiciones para un posible retorno a las aulas de clases.

El inicio de vacunación a los más de 4 mil docentes, 700 mil estudiantes y miles de administrativos, además el desembolso del Fondo de Equidad y Calidad Educativa (Fece), para la compra de insumos de limpieza y desinfección de los centros escolares, son algunas de sus demandas.

De igual forma, están solicitando la contratación de trabajadores manuales, ya que miles fueron destituidos en diciembre de 2020. Para los docentes garantizar el transporte público seguro y exclusivo para los estudiantes, es primordial.

El Hospital del Niño ha reportado siete defunciones de jóvenes en edad escolar, lo que implica que el retorno a clases presenciales será una presión para los padres de familia, ya que sus hijos van a estar propensos a contagiarse y contagiar a sus familias.

Los laboratorios, cafeterías y todos los espacios donde comparten los estudiantes es necesario desinfectarlos así como las propias aulas, por lo que aún se desconoce de dónde va a salir ese dinero para comprar todos estos insumos de limpieza.

El dirigente magisterial dijo que esta es la segunda vez que se presentan en el Meduca y la ministra de Educación no se encuentra y nadie sale a atenderlos.

El docente dejó claro que si estas condiciones no se cumplen no pretenden regresar a las aulas de clases y que incluso no descartan irse a una huelga nacional.