Doctora Lourdes Moreno recibió el alta médica del Santo Tomás y ya se encuentra en casa

La doctora Lourdes Moreno, jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), ya recibió el alta médica, luego de sufrir una recaída días atrás.

Fernanda Montalván, una de sus hijas, compartió este martes la noticia a través de su cuenta de Twitter.

"Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sus buenos deseos y oraciones. Para los que preguntan, gracias a Dios ya mi mamá se encuentra en casa", comentó la joven.

Durante su convalecencia, Moreno estuvo ingresada en el hospital Santo Tomás. Su hija agradeció a todo el personal de ese nosocomio que estuvo al tanto de su evolución.

"Una vez más, en nombre de toda la familia, muchas gracias al personal de salud del hospital Santo Tomás por los cuidados y atenciones que tuvieron con mi mamá, mientras estuvo hospitalizada. Dios les siga brindando sabiduría y fortaleza para que continúen con su ardua labor", agregó Montalván.

Hay que recordar que a Moreno la hospitalizaron el pasado 6 de agosto, tras volver a padecer síntomas vinculados al coronavirus. Antes, a principios de julio, recibió un tratamiento preventivo por esta enfermedad.

La doctora, conocida por su frase "equipo Panamá", explicó que aunque las pruebas de coronavirus arrojaron negativo, clínicamente sí sufrió todos los síntomas de esta infección.

"El dolor en la parte baja de la espalda me llevó a atenderme al Santo Tomás. En consenso los colegas me hicieron una prueba PCR, en ese momento salió negativa. Sin embargo, me hacen un CAT de alta resolución de tórax y aparece una imagen de vidrio esmerilado en el pulmón izquierdo, justo donde me dolía, que es una lesión patoneumónica. Esa lesión está apareciendo en los pacientes que tienen COVID-19", detalló en ese momento Moreno.

Desde el inicio de sus dolencias, la médica ha optado por atenderse en centros sanitarios públicos.

Su hija resaltó que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sí le ofreció atención en hospitales privados, pero ella la rechazó.