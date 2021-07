Dueños de buses colegiales piden más tiempo para afrontar sus deudas

Los dueños de buses colegiales realizaron este martes una nueva caravana para pedir respuestas ante la situación que viven a causa de la crisis ocasionada por la pandemia.

Por un lado, los transportistas de estudiantes solicitan que los dejen trabajar y por el otro piden mayor tiempo para afrontar sus deudas.

Francisco Craker, uno de los propietarios de buses, recordó que ellos han sido uno de los mayores perjudicados debido a que las clases presenciales todavía no se han retomado y no se vislumbra un panorama diferente en un futuro cercano.

"La problemática de nosotros es que no podemos pagar los busitos colegiales, porque no estamos trabajando. Las financieras nos están ahorcando a nosotros para que les paguemos, pero cómo vamos a hacer, si no tenemos cómo pagarles. Exigimos tiempo y paciencia para que cuando comencemos a laborar, pagarles a los bancos", expuso.

Craker recalcó que el Gobierno les dijo que tenía un proyecto para el sector, pero todo se ha quedado hasta ese punto.

Por otro lado, Iris Castillo, de los transportes colegiales independientes de Panamá, mencionó que luchan por un justo acuerdo.

"Vamos para dos años sin trabajar. Tenemos una deuda muy grande. El Gobierno no nos deja trabajar, el Gobierno nos dice que no podemos salir a la calle. ¿Cómo pagamos la deuda?", detalló Castillo.

Alertó que ya varios de sus colegas han perdido los buses, debido a la situación económica complicada por la que atraviesan.

"En realidad no queremos perder, porque esa es una inversión que todos hicimos", precisó.

***Con información de Víctor Arosemena.

