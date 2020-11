Educadores piden suspender clases en áreas afectadas por Eta

Tras las afectaciones que se han dado en los últimos días producto del huracán Eta en diferentes provincias del país y de la situación que experimentan muchas familias en estos momentos, la Asociación de Educadores Veraguenses (AEVE), le solicita al Ministerio de Educación (Meduca) que evalúe la suspensión de clases de en las áreas afectadas por las inundaciones, ya que muchos lo han perdido todo.

Luis Sánchez, secretario general de la AEVE, destacó que solo hacen falta seis semanas para que termine el año escolar y la situación en Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y en las comarcas, es muy complicada, por lo que sería más factible que las personas afectadas utilicen este tiempo para poder recuperarse.

Las áreas comarcales donde más impactó el huracán Eta, es donde no se ha podido tener conectividad con la mayoría de los estudiantes y son lugares de difícil acceso a donde no se ha podido llegar para saber cómo está la situación.

"Los hogares no cuentan con las condiciones apropiadas para poder terminar el año escolar, ya que muchos de ellos han perdido sus casas y han tenido que ser reubicados a otros sitios. Se están viendo carreteras totalmente destruidas, comunidades que han quedado sepultadas", precisó el docente.

Agregó que además de los estudiantes y las familias, hay docentes que están afectados y que viven en estas áreas donde se han dado las afectaciones, por lo que tanto para ellos como para los estudiantes, va a ser muy difícil retomar las clases para lo que queda de este año 2020.

Es necesario que la ministra Maruja Gorday de Villalobos considere un plan de recuperación del año escolar para principios del 2021, donde se les pueda dar un reforzamiento de contenidos a los estudiantes que han sido afectados, para que puedan iniciar clases mejor preparados.

"Esta sería una alternativa para que el próximo año, las autoridades educativas busquen los mecanismos para que se les pueda aplicar reforzamientos para garantizarles el año escolar, puesto que en estos momentos no están en condiciones de reiniciar", enfatizó Sánchez.

Segun informes del Ministerio de Educación, hasta el pasado 23 de octubre no habían sido localizados 57 mil 526 estudiantes.



La cifra se logró reducir, ya que en agosto eran 68 mil 258 los niños y jóvenes que no habían sido ubicados.



Luego del primer trimestre, asociacionnes de docentes han detallado que se cuenta con alrededor de 476 mil estudiantes que no se habían podido localizar en áreas comarcales y de difícil acceso, pero tomando en consideración los meses que restan para que se termine el año, se puede esperar que haya una deserción escolar de medio millón de estudiantes.