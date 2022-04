Egresados universitarios en pandemia: entre la alegría y la tristeza

¿Se imagina usted que luego de ver a su hijo estudiar varios años una carrera de licenciatura, un día se le presente en la puerta de su casa con su diploma de graduación universitaria y una pizza tamaño familiar para celebrar tan importante logro académico?

Pues, esto aconteció hace pocas semanas con un egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá (UP), quien, como otros, tuvo que retirar su diploma de graduación por ventanilla en la Secretaría General de la UP, entidad que por motivo de las restricciones a causa de la pandemia de la covid-19, no ha efectuado graduaciones en algunas facultades.

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ha sido una de las unidades académicas de la Universidad de Panamá que no ha realizado graduaciones en pandemia. Foto: Ilustrativa.

Ante el inusual festejo, la madre del ahora Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, comentó "tengo sentimientos encontrados, estoy entre la alegría y el luto, siempre soñé con ver a mi hijo vestido de toga y birrete como símbolo de su culminación estudiantil y el inicio de su vida profesional". Agregó que meses antes de la pandemia en el país, había comprado un vestido de gala, precisamente para la graduación de su hijo, el cual tendrá que usar para otra ocasión especial, al tiempo que lamentó no tener las fotos de recuerdo de su hijo graduándose.

Sigma Lambda recibe por ventanilla diploma y medalla de honor

Así como aconteció con este nuevo profesional del Derecho y Ciencias Políticas, la joven Luz Elenny Martínez Martínez, también acudió a mediados del mes de febrero pasado a retirar en la ventanilla de la Secretaría General de la UP, su diploma que la acredita como Licenciada en Bellas Artes con especialización en Artes Visuales con énfasis en Dibujo y Pintura, carrera dictada en la Facultad de Bellas Artes de la UP.

La Licenciada Luz Elenny Martínez Martínez muestra sonriente su diploma y medalla de honor Sigma Lambda, retirados por ventanilla en la Secretaría General de la UP. Foto: Cortesía.

"Primero me sentí bien, ya que finalmente pude recibir mi diploma, pero también estuve un poco triste por recibirlo en esa circunstancia", expresó Luz Elenny, quien también, debido a la pandemia, tuvo que sustentar su tesis de grado de manera virtual.

El día que fue a retirar su diploma, la acompañaron sus padres, "fue bastante conmovedor entregarles el diploma y la medalla capítulo de honor Sigma Lambda (Distinción honorífica)", relató Luz Elenny.

Al respecto, agregó "me hubiera gustado hacerlo en una ceremonia formal y entregarles la medalla honorífica como una muestra de agradecimiento a ellos y también como un logro personal".

Según Luz Elenny, ese sentimiento de alegría y tristeza también lo comparte una de sus compañeras egresada este año, quien también tuvo que recibir su diploma de graduación por ventanilla.

En su opinión, sí se pudo organizar una graduación, ya que a pesar de que no hubo muchos graduados, sí había egresados de años anteriores que anhelaban una ceremonia formal.

"Creo que pudo haber sido un acto de graduación controlado, con todas las medidas de bioseguridad, pero simplemente no se realizó", subrayó Luz Elenny.

Tras acuerdo con autoridades, se gradúan en la Ciudad del Saber

A diferencia de Luz Elenny, el joven Ricardo Ruiz, graduado en Ingeniería Informática de la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Panamá, sí recibió su diploma en una ceremonia formal, donde se graduaron unos 110 universitarios.

"Se llegó a un acuerdo con las autoridades, solamente que había restricciones, únicamente se podía invitar a dos personas como máximo", explicó Ricardo. Añadió que la graduación fue en febrero pasado en un salón pequeño de la Ciudad del Saber, ceremonia donde estuvo presente una representación de la Rectoría de la Universidad de Panamá.

Al acto, el graduando solamente podía invitar a dos personas, las cuales tenían que portar mascarilla. En su caso, Ricardo solamente fue acompañado por su señora madre.

Ahora que la pandemia ha bajado su intensidad en el país y se han reactivado las clases presenciales, Ricardo exhorta a los estudiantes a "aprovechar las clases presenciales", ya que en su opinión, las clases virtuales no fueron tan agradables, puesto que faltaba el compañerismo y los profesores estaban distantes.

No se hicieron graduaciones en la mayoría de facultades de la UP

Según el vicerrector académico de la Universidad de Panamá, Dr. José Emilio Moreno Ramos, durante la pandemia, en la UP, "algunas graduaciones se suspendieron por cuestiones de bioseguridad", aunque en algunos casos, como las facultades de Medicina; Informática, Electrónica y Comunicación, entre otras, "consiguieron espacios muy grandes fuera de la institución, con todas las medidas de bioseguridad y se dieron graduaciones con ceremonia, donde se entregaron los diplomas".

Sin embargo, añadió que en la mayoría de las otras facultades, a los estudiantes, los diplomas se les entregaban a través de la ventanilla por Secretaría General, igualmente tomando en cuenta las medidas de bioseguridad.

"Ahora que ya retomamos la presencialidad, es obvio que a través del Sr. rector y la Secretaría General, es muy probable que se retomen nuevamente los actos de graduación; eso sí, siempre y cuando los locales sean con su debido espacio físico y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad", señaló Moreno Ramos.

Explicó que la UP tiene dos instalaciones donde se dan las graduaciones: el Paraninfo Universitario y el Domo que está en el Campo Harmodio Arias Madrid.

El Paraninfo Universitario, así como el Auditorio José Dolores Moscote y el Domo en el Campo Harmodio Arias Madrid, se prestan o alquilan para graduaciones (sobre todo de escuelas secundarias), conferencias o debates. Foto: Ilustrativa.

El vicerrector consideró que "los actos de graduación para la UP son importantes, ya que no es lo mismo recibir un diploma por ventanilla, a que el estudiante lo reciba en una ceremonia formal, sea en el Paraninfo Universitario, el Domo o en cualquier lugar que la facultad lo considere".

Sobre la posibilidad de que en un futuro próximo se puedan realizar graduaciones colectivas con egresados durante la pandemia, el vicerrector manifestó que "no hay nada imposible".

No obstante, opinó que todo depende de las facultades, de la disposición de la Secretaría General para organizarlas, aunque consideró que por lo general, "si un estudiante ya recibió un diploma y ha pasado un año, es muy poco probable que quiera integrarse después a una ceremonia, pero no hay nada que lo imposibilite".

Facultad de Comunicación Social de la UP reactiva graduaciones

Por lo pronto, ya la Facultad de Comunicación Social de la UP gestiona la reactivación de las graduaciones en este centro de estudios superiores, suspendidas por la pandemia de la covid-19.

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá tiene previsto para el próximo 17 de mayo, realizar su primera graduación tras bajar las restricciones en el país, por la pandemia. Foto: Ilustrativa.

Según Luz Salazar, de la coordinación de la Ceremonia de Graduación 2022 de esta unidad académica, "se evalúa realizar la graduación el 17 de mayo de 2022, estimándose que podrían participar entre 71 a 100 graduandos".

Explicó que la ceremonia se realizaría en un local fuera de la UP, continuando con las medidas de bioseguridad, por lo que solamente se admitirán tres invitados por graduando, los cuales para poder asistir al evento deberán tener las 3 vacunas o sino 2 vacunas más los resultados de un hisopado reciente; además todos los asistentes deberán portar mascarilla.

"Hay que cuidarnos, estudiantes, familiares, administrativos e inclusive personas que trabajan en la instalación donde será la ceremonia de graduación", puntualizó Salazar.

