El suplicio por la falta de agua, después de los trabajos en la potabilizadora de Chilibre

A pesar de que los trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Chilibre concluyeron a las 4:00 p.m. de este sábado, todavía en horas de la madrugada de este domingo había puntos de la capital que no tenían agua potable.

Como a las 8:00 p.m. del sábado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó en sus redes sociales que la potabilizadora operaba al 100% y se continuaba con el proceso de recuperación.

De antemano, la institución ofrecía disculpas por los inconvenientes que presentaran los usuarios, los cuales después del mensaje, expresaron su malestar por la cantidad de horas que tenían sin el vital líquido en sus hogares.

Rolando Villalaz, residente en San Francisco, comunicó que a las 2:15 a.m. del domingo aún no contaba con agua, la cual se fue desde las 6:00 a.m. del sábado.

Mientras, otro usuario, residente en calle 5º Río Abajo informó que a las 5:23 a.m. no tenía agua, la cual se fue en el sector el viernes, a las 5:00 p.m., como también ocurrió en otros sitios, como sectores de San Miguelito.

Desde Mañanitas, en el este de la capital, Xavier Batista comunicó a las 2:00 a.m. que el agua comenzó a llegar pero con poca presión.

En otros sectores, como Bethania y Santa Lucía de Tocumen, habían pasado las 6:00 a.m. y todavía no había suministro de agua potable.

Pasadas las 7:30 a.m. del domingo, el Idaan posteó en sus redes sociales que personal técnico revisaba las estaciones de bombeo para verificar su funcionamiento.

En el caso de Betania, la entidad especificó que como se trataba de un punto alto, se requería de succión para enviar agua.

En declaraciones anteriores, el director del Idaan, Juan Antonio Ducruet informó que para fin de año debería estar entregándose el nuevo módulo de la potabilizadora de Chilibre, el cual debe alimentar con 15 millones de galones diarios, la producción de agua potable en la capital.

