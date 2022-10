Enfermedades, el otro precio que pagan los científicos en sus giras

Abel Batista ha liderado los descubrimientos de nuevas especies de anfibios en Panamá durante los últimos años. La rana arlequín fronterizo, la Greta Thunberg y la salamandra de fuego chiricana son algunos de los hallazgos en los que ha participado el biólogo.

Pero adentrarse en los bosques no siempre es una tarea sencilla, además de las condiciones climáticas adversas, los científicos también enfrentan el riesgo de contraer enfermedades, como le ocurrió a Batista en una de sus exploraciones más recientes.

El especialista en anfibios contrajo leishmaniasis, una patología transmitida por un mosquito hembra.

Esta no es la primera vez que el investigador de la Universidad Autónoma de Chiriquí se enferma mientras realiza sus labores.

Anteriormente ha padecido otras enfermedades como dengue y en múltiples ocasiones ha sufrido de amebiasis. Además, esta es la segunda ocasión que contrae la leishmaniasis. De igual forma ha sido picado por alacranes y hormigas bala durante sus trevesías.

"Considero que el trabajo de campo lo hago con pasión, y estamos anuentes a enfrentar este tipo de riesgos para continuar con el desarrollo de proyectos de investigación, pero el resultado vale la pena", dijo Batista.

Aunque una de las picaduras "está fresca" y aumentando, Batista se encuentra de gira en Darién.'



La ruta para que los investigadores den a conocer sus descubrimientos incluyen la obtención de la muestra en campo, los análisis en un laboratorio y la redacción de un artículo para ser aceptado por una revista de alto impacto.



Los investigadores deben caminar por días, adentrándose en las montañas, bajo lluvia y caminos empinados. Instalan los campamentos en medio de la selva y son vulnerables ante cualquier adversidad.



La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de un mosquito infectado. No se transmite entre humanos. El método para reconocer la enfermedad es mediante un análisis de laboratorio, donde se puede apreciar el parásito.

"No paramos. No me he recuperado completamente, pero esta era una expedición que no podía parar. Estoy con investigadores de Ecuador en otros proyectos", dijo Batista a Panamá América.

La especialidad de Batista es la herpetología, lo que implica estudiar a las serpientes. Considerando el riesgo que representa manipularlas lejos de los poblados, el biólogo toma sus precauciones.

A pesar de los riesgos, el experto prefiere concentrarse en lo positivo. Asegura que si se pone a pensar en los peligros, no hubiese logrado nada.

Batista visita Darién unas tres veces al año. Durante sus giras lleva lo básico: machetes, medicamentos y teléfonos satelitales.

Precauciones

El médico Pablo Acosta, especialista en epidemiología del Ministerio de Salud en Panamá, recalca que es fundamental que las personas que realizan este tipo de labor tomen las precauciones necesarias.

"Esta enfermedad es muy dada en las áreas boscosas, pues el mosquito infectado vive en estas zonas. Por esta razón, recomiendo a todos los investigadores que entre su labor se encuentre el trabajo de campo utilizar repelente de mosquitos, camisa manga larga y pantalones largos", indicó el profesional de la salud.

Acosta explicó que el tratamiento para la leishmaniasis cutánea consiste en inyectar por tres semanas un fármaco específico, dependiendo también del peso del paciente.

Agregó que esta afectación inicia con una picadura que se extiende hasta formar una úlcera, a veces infectada en los bordes conformando un relieve, que es donde se encuentra el parásito comiéndose la piel del paciente.

¡Mira lo que tiene nuestra canal de YouTube!