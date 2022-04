¿Es el aumento de casos de covid-19 la antesala a la quinta ola en Panamá?

Los más de mil casos nuevos de covid-19 reportados en Panamá durante las últimas 48 horas (267+744) podrían ser la antesala a la quinta ola.

Además, hay que tomar en cuenta que la positividad en las pruebas también ha incrementado. Para esta semana se ubica en 7.2%, mientras la semana pasada era de 5.5%.

El doctor Paulino Vigil-De Gracia advirtió días atrás que la semana pasada hubo 1056 casos más que los reportados la semana previa, lo que podría ser parte del efecto del no uso de mascarillas en exteriores y el desplazamiento de Semana Santa.

Agregó que en dos o cuatro semanas se vería el efecto en hospitalizaciones y muertes.

"Hay signos claros que se está adelantando dos o tres semanas el inicio de la quinta ola en Panamá. Debemos redoblar esfuerzos, recuerda que tu protección llega a tus seres queridos y entre ellos los más susceptibles", expuso el galeno.

Opinión igual tiene el infectólogo Javier Nieto, quien considera que el incremento de casos presagia la quinta ola.

En este sentido, el médico destacó que los casos no responden al patrón estacional sino a la relajación y flexibilización de medidas.

Nieto recuerda que ante este escenario es importante que la población se coloque la tercera y la cuarta dosis.

"En el contexto del inicio de la quinta ola, la cuarta dosis adicional de la vacuna contra la covid-19 es requerida, particularmente en aquellos con enfermedades crónicas y en tratamiento con inmunosupresores", puntualizó.

Este miércoles, el presidente Laurentino Cortizo también expresó su preocupación por el aumento del porcentaje de positividad.

"A nivel nacional me atrevo a decir que nos sentimos seguros de que el tema de la pandemia pasó. La positividad ayer fue de 9.9%. Estamos hablando de un incremento considerable. Eso no es bueno. Los que no se han vacunado que lo hagan", subrayó el mandatario.

