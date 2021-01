'Es más lo que une a la comunidad LGBT con la religión, que lo que nos separa'

Versión impresa

Una mayor sensibilización hacia el matrimonio igualitario y los miembros de la comunidad LGBT es el objetivo que persigue la campaña "Sí, Acepto". Sin embargo, el camino no es fácil. Desde el inicio de su difusión hasta ahora, el movimiento ha encontrado voces en contra.

El abogado Iván Chanis, defensor de los Derechos Humanos y presidente de la Fundación Iguales Panamá, prefiere quedarse con los aspectos positivos. Chanis conversó con Panamá América sobre los retos y avances de la campaña durante los últimos meses, además habla de las aspiraciones reales de la comunidad.

¿Qué implica el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y qué no implica?

El matrimonio civil para personas del mismo sexo es eso: la unión frente a un abogado o notario de dos personas mayores de edad que quieren expresar el consentimiento de construir una vida juntos. La única diferencia con el matrimonio heterosexual es que es entre dos mujeres lesbianas o dos hombres homosexuales que quieren que el Estado les reconozca ciertos derechos y prerrogativas. Nada tiene que ver con el matrimonio religioso, que es otro tipo de matrimonio, que la campaña "Sí, Acepto" y desde la Fundación Iguales respetamos toda tradición religiosa y toda iglesia, que establece su reglamentación interna de qué es matrimonio y quiénes se pueden casar.



Además de la aceptación al matrimonio igualitario, ¿qué otros objetivos tiene esta campaña?

El objetivo principal de la campaña "Sí, Acepto" es la sensibilización hacia las familias diversas y las familias LGBT, quiénes son y humanizarlas. Si bien la misión principal es lograr que en Panamá se reconozca legalmente el matrimonio civil hacia parejas del mismo sexo, el proceso final es que haya una mayor aceptación hacia esas personas, parejas de gais y lesbianas, el respeto a sus familias y que las personas sepan que en Panamá no se debe discriminar y que se deben tratar a las personas como me gustaría que me trataran.

¿Ha habido algún avance en los últimos años en esta materia o todo sigue igual?

Lastimosamente desde el punto de vista formal no hemos avanzado porque no hay una sola ley que nos proteja contra la discriminación por orientación sexual o expresión de identidad de género. Más aún, la Corte Suprema de Justicia, que debe ser el garante final de los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas LGBT, desde 2016 no se pronuncia en los casos de inconstitucionalidad sobre si es legal o no que personas del mismo sexo se casen. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clarísima, desde 2017, que sí está el derecho. La parte positiva es que sí ha habido un gran cambio social y eso lo ha probado "Sí, Acepto". La campaña es parte de un país más democrático, justo, igualitario y donde se promueva la paz social.

¿Cuál considera que es el mayor obstáculo de este movimiento?

Lo primero es la falta de institucionalidad. Sigo optimista de que lograremos ganar el caso en la Corte Suprema. Desde 2016 las parejas del mismo sexo, si así quisiéramos, podríamos acceder al matrimonio civil como cualquier otra pareja, sin discriminación y en respeto a nuestra dignidad humana. Claramente hay grupos conservadores que se han dedicado a tratar de impedir avances, sobre todo en la asamblea. Por otro lado, el movimiento ha incluido el apoyo de otros grupos y eso lo vimos en el proceso de reformas constitucionales, cuando se quería prohibir a nivel constitucional el matrimonio civil igualitario. No solo eran personas LGBT, sino defensores tradicionales de los derechos humanos que entendieron que prohibir el amor entre dos personas a nivel constitucional no era el país que queríamos.

¿Para 2021, cómo se proyectará Sí, Acepto?

El movimiento de aceptación hacia el matrimonio civil se ha robustecido. En este 2021 "Sí, Acepto" viene con más, una campaña mucho más robusta, que seguirá incluyendo las historias de panameños y panameñas que dicen "Sí, Acepto".

¿Cómo afrontan el rechazo a la campaña que promueve el matrimonio igualitario?

Es importante generar un diálogo respetuoso y pacífico, que entiende que habrá personas que no están de acuerdo con nosotros. Pero siempre desde el punto de vista de tratar con dignidad a todas las personas. Más allá de lamentar ataques y violencia hacia la campaña, nosotros tomamos lo positivo y es que generamos aún más ese sentido de la necesidad de un diálogo nacional. De seguro en ese diálogo respetuoso encontraremos entendimiento.

Cuando se habla de la comunidad LGBT, el tema religioso también sale a escena. ¿A qué cree que se debe el vínculo entre un tema y otro?

Hay una tradición conservadora asociada un poco a la religión, a ciertas estructuras o comportamientos que se han pasado de generación en generación. Soy una persona que piensa que es más lo que nos une que lo que nos separa. Hay muchas personas de fe, religiosas, dentro y fuera de la iglesia, hasta de la iglesia católica, que apoyan el matrimonio civil entre las personas del mismo sexo porque entienden que nada tiene que ver con lo que pasa dentro de la iglesia y lo que es el matrimonio religioso. Parte de nuestro trabajo es explicarles a las demás personas que ese sensacionalismo de que las personas LGBT queremos casarnos por la iglesia e ir contra la iglesia no es cierto. Hay muchas parejas de gais y lesbianas que asisten a misa, que son católicos o de alguna otra denominación cristiana y quieren casarse por la vía civil, no por la religiosa.



¿Cómo califica el estatus de los derechos de la comunidad LGBT durante la pandemia?

Sin duda es algo que es lamentable. Las personas LGBT han sido especialmente afectadas por la covid-19 y por las medidas. Somos un grupo de personas normalmente más desprotegidas porque el Estado no reconoce nuestra existencia o familias y el Estado discrimina muchas veces el acceso a la salud. El caso de las medidas de restricción binarias ha sido un escándalo. Es inconcebible que Panamá vuelva a una medida, que se probó la anterior vez, que se discriminó a muchas personas trans, con algo tan sensible como no permitirles el acceso a un supermercado o farmacia.

¿Qué hace falta en Panamá para que el tema deje de ser un tabú?

Entender que esta no es una lucha de un grupo minoritario, sino de todas las personas por construir un mundo más justo y más democrático. Un pilar fundamental de la democracia es el respeto a los derechos humanos. Hoy día somos las personas LGBT, ¿quiénes serán mañana? Lo que queremos es construir un mundo donde no haya diferencias. Los derechos humanos son indivisibles.

¿Qué les dice a los grupos conservadores y las personas LGBT que aún enfrentan temores?

Primero, a los grupos conservadores estamos siempre abiertos al diálogo. Lo que queremos es llegar a consensos, conversar, entender las preocupaciones y así exponer cuáles son nuestras reales aspiraciones. Verán que queremos lo mismo, un mundo más justo, un Panamá más democrático. Así como se respeta la libertad a la religión, que se respete el acceso al matrimonio civil.

A las personas LGBT, que sigan luchando. Es un momento difícil y vulnerable, no perdamos la esperanza. Hay personas que estamos trabajando para cambiar las cosas y estoy convencido que Panamá entrará a un cambio generacional, en el que habrá menos discriminación y las personas LGBT tendremos igualdad de derechos.