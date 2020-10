Establecerán controles sanitarios en parques y áreas protegidas del país

Versión impresa

Tras el anuncio del ministro de Salud, Luis Sucre, de que abrirán los parques y áreas protegidas a nivel nacional, Shirley Binder, directora nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente, explicó que el próximo lunes solo se abrirán 14 sitios de estos, sin embargo, para el 14 de octubre se podrán ir abriendo otros, dependiendo de las instrucciones del Minsa.

Estas áreas, que estarán establecidas para hacer ecoturismo, tendrán una capacidad de carga específica dependiendo de cada uno de los senderos y se señalizará en la entrada de los mismos la cantidad de personas que pueden entrar.

"El guardaparques en el momento que el sendero llegue a su capacidad máxima no dejará entrar a más visitantes, hasta que los que están dentro se retiren", enfatizó Binder y reiteró que esto es para que se cumplan con los protocolos establecidos por el Minsa, y para cuidar el ambiente.

Hasta el momento ningún área marina va a estar abierta: "El parque Nacional Coiba, Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí, Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, entre otras, siguen cerradas al público", resaltó Binder.

Se cuenta con alrededor de 270 guardaparques a nivel nacional, algunos estarán dedicados a las visitas de los sitios turísticos y los otros a las actividades de vigilancia y control.

Los horarios también se han establecido de acuerdo al área y para ingresar, las personas deben anunciarse en la sede del área que van a visitar previo a entrar al sendero, donde el guardaparque les hará un registro, además se está habilitando un correo para que las personas hagan las reservas y ese listado se le enviará al guardaparques.



Los parques y áreas protegidas que estarán listas para los visitantes a partir del lunes 5 de octubre son: en la provincia de Colón, Bosque Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo; en Herrera, Parque Nacional Sarigua y la Reserva Forestal El Montoso; en Coclé, Parque Nacional División General Omar Torrijos y el Monumento Natural Cerro Gaital.



En la ciudad De Panamá: Parque Nacional Soberanía, Parque Nacional Camino De Cruces, Reserva Natural Cerro Ancón; en Panamá Oeste, Parque Nacional y Reserva Biológica Altos De Campana; en Veraguas, Parque Nacional Santa Fe, Parque Nacional Cerro Hoya y Reserva Forestal La Yeguada; en Chiriquí Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú.

Indicó que para mantener la vigilancia y control de las áreas no se abrieron todas al mismo tiempo, en las entradas y alrededor de los senderos habrá personal de MiAmbiente para poder controlar que las personas no se aglomeren, y a la hora del cierre del área protegida no quede ningún visitante.

El personal de MiAmbiente establecerá los criterios para la cantidad de personas que puedan entrar por burbuja familiar basados en las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico, ya que todos han sido preparados para esta apertura.

VEA TAMBIÉN: Proponen otorgar un viernes libre al mes y días puente obligatorio

Los parques que se van a abrir tendrán termómetro y las áreas que tengan centro de visitantes cuentan con el pediluvio para limpiarse los zapatos antes de ingresar. Se contará con alcohol, pero también se le pide a los visitantes que lleven su gel alcoholado, ya que estas facilidades no estarán dentro de los senderos.

No habrá restricciones, para que los visitantes puedan llevar alimentos, sin embargo, las personas deben llevarse los desechos al salir del lugar.