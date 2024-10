Existe potencial para el desarrollo del aviturismo

Panamá es un país con una rica biodiversidad que ofrece variedad de especies de aves que llaman la atención de este segmento de turistas. Uno de los desafíos para el crecimiento de esta prometedora actividad es que no hay suficiente guías para explotar ese mercado, explicó Flabia Cozarelli, directora ejecutiva de la Fundación Alada de Panamá.

Frente a este requerimiento esencial, la fundación coordina con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) la realización de programas de certificación de guías especializados dictados por la entidad.

De acuerdo con Armando Rodríguez del Inadeh, ya existen los programas de guía general de turismo pero más recientemente se trabaja en los planes para otorgar certificaciones a guías especializados. En seis o siete meses iniciarán esas formaciones que tomarán dos años, indicó. "Hay mucho interés por estas capacitaciones, aunque este es un segmento especializado por lo cual no es masivo", comentó.

Este tipo de actividad requiere de un perfil de profesionales a quienes les guste la naturaleza, estar en el campo, trabajar desde muy temprano y ser pacientes. Actualmente no hay más de 60 guías con esta especialidad en Panamá, "el mercado no puede crecer si no tenemos expertos es importante conocer este segmento porque es especializado", advirtió Cozzarelli.

También se refirió a la necesidad del desarrollo local de la actividad.

Perfil del pajarero

El mayor número de visitantes que recibe Panamá son estadounidenses, seguidos por canadienses, también europeos de Alemania, Francia y Países Bajos, estos últimos, en edades más jóvenes con un estilo más de aventuras.

¿Qué buscan? El atractivo de Panamá es considerable porque hay 1,026 especies reportadas de aves, más de las que poseen los países en Centroamérica, México, Canadá o Estados Unidos individualmente.



Los avituristas no van a hoteles de cadenas, prefieren casas u hoteles pequeños, preferiblemente cercanos a la naturaleza.

Cerro Semáforo es un lugar icónico pero hay en el país variedad de parques, senderos, montañas, playas y humedales donde avistar.

Cozarelli comenta que estadounidenses son los visitantes más frecuentes, con edades media entre 40 y 70 años, personas que gustan de la naturaleza, disfrutan de los bosques e invierten su dinero en un disfrute con bienestar, observando aves y centrados en la paz que les ofrece la actividad.

"Este tipo de turista no para de viajar, y eligen los países a dónde hacer sus observaciones. Panamá es un pequeño istmo en que se puede observar variedad de aves en pocas horas", enfatizó.

Los avituristas no van a hoteles de cadenas, prefieren casas u hoteles pequeños, preferiblemente cercanos a la naturaleza, algunos son más orientados a la aventura y con una mochila se van a acampar, pero la mayoría prefiere tener las comodidades básicas, abriendo una oportunidad para quienes puedan ofrecer este tipo de hospedaje, comentó.

'Hub' de aves

El águila harpía es la especie más buscada por los visitantes por su atractivo, pero hay variedad de aves en todo el país, se las puede ver en los parques de las comunidades, en los parques naturales, en zonas de montañas, en áreas bajas, en playas o en humedales, y especialmente en Darién.

"Cerro Semáforo es el lugar más icónico de Panamá, los pajareros lo reconocen como un lugar donde se puede llegar a ver más de 400 especies en un par de días. El camino del Oleoducto y el cerro Semáforo, son zonas del tiempo de las áreas revertidas, se expandió su fama por la cantidad de aves que se avistaban, y comenzaron a venir los observadores de aves a Panamá", amplió Flabia Cozarelli.

Fundación Alada realizó el prelanzamiento del Panamá Bird Festival, que se celebrará en el verano de 2025, en El Valle de Antón.