Extensión de horario no garantiza el aprendizaje de los estudiantes

Desde que se anunció la creación de una nueva ley de Educación han surgido múltiples propuestas de modificaciones, entre ellas, la implementación de un calendario diferenciado, extensión de la jornada escolar y prohibición de huelgas en horario de clases; no obstante, desde la planilla docente consideran que la normativa debe centrarse en tres aspectos claves: capacitación, equipamiento y ejecución presupuestaria para que haya un cambio notable dentro del sistema educativo.

Abundio Concepción, subsecretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), sostiene que aumentar las horas de clases no garantiza que los estudiantes retengan mejor los contenidos, debido a que las deficiencias del sistema no guardan relación con la jornada, sino con la forma en que se gestionan los fondos públicos para atender las necesidades que aquejan a la comunidad educativa, principalmente en materia de infraestructura.

Las mesas de consultas que llevan a cabo el Ministerio de Educación (Meduca) y la Asamblea Nacional, a su juicio, deben priorizar la correcta utilización del 7% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al sector para que las metodologías, entornos, estudiantes y docentes estén alineados con las exigencias del siglo XXI.

"Para mí debe primero demostrarse con hechos que tenemos infraestructuras para, por ejemplo, ampliar la jornada, porque ese es uno de los peros que hay para extenderla; además, la mayoría de los centros educativos son utilizados en doble jornada", afirmó.

Además, esta decisión conlleva una logística de alimentación importante que debe preverse mucho antes de su implementación para garantizar su efectividad; de lo contrario, no tendrá los resultados esperados, como ha sucedido en administraciones anteriores.

Concepción reconoció que los docentes necesitan actualizar sus metodologías y contenidos, pero ello debe hacerse de la mano de personas idóneas y especializadas, no por medio de directores o colegas que, en algunos casos, no dominan los temas en profundidad.

Así mismo, mencionó que están dispuestos a cooperar con las autoridades del Ejecutivo y Legislativo en la construcción de una nueva ley que introduzca cambios en beneficio de la comunidad educativa en general.'



Proponen que quien esté al frente del Meduca sea una persona versada en la materia.

Los docentes también proponen que quien esté al frente del Meduca sea una persona versada en la materia, que conozca a fondo sus necesidades y limitaciones.

Tanto el Meduca como la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional continúan analizando las propuestas de modificaciones a la ley No. 47 de 1946.

Ambos órganos del Estado han dejado claro que unificarán sus sugerencias en un solo documento para facilitar su discusión y aprobación antes de que finalice el año.

El Meduca, paralelamente, pondrá en marcha a partir del mes de marzo el nuevo diseño curricular que incluye contenidos de inteligencia artificial, emprendurismo, habilidades blandas, entre otros.