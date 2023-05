Fallece Sor Lourdes Reiss a los 82 años de edad

La Arquidiócesis de Panamá informó sobre el fallecimiento de Sor Lourdes Reiss, quien por más de cuatro décadas estuvo al frente del Hogar San José de Malambo.

“Ha partido a la casa del Padre la Hermana Lourdes Reiss, una mujer consagrada al servicio de la niñez necesitada de nuestro país, que se desgastó sirviéndoles hasta sus últimos momentos", expresó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

"Pedimos al pueblo de Dios que se unan en oración por su Eterno descanso”, agregó monseñor Ulloa.

Tras vencer sus dudas sobre su misión de vida que emprendería, Idian Reiss Flores eligió el camino en el servicio religioso, más aún, enfocada en vencer las injusticia que viven los niños en sus hogares y en el sistema judicial.

La religiosa se encontraba en cuidados intensivos en un hospital privado de la ciudad desde hace más de una semana.

Su labor en el hogar San José de Malambo le valió el calificativo de protectora de los huérfanos y defensora de los derechos del niño.

Nació el 14 de Febrero de 1941, en Chiriquí. Su madre era panameña y su padre, checoslovaco.

Según ella misma narró en su momento, tuvo algún pretendiente en su juventud, pero su amor por Dios y su llamado triunfaron por lo que ingresó a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 1962.

Esa fortaleza en Dios, según contó a este medio, la hacían mantenerse firme en su labor con los niños.

"Malos momentos que me lleven a desistir de mi misión no los he tenido. Siempre que tengo situaciones negativas, que molestan o hieren, he sentido la fortaleza de Dios. Me tocó cargar con la cruz del Hogar San José de Malambo, velar porque no falte nada, mejorar la calidad de servicio, crear proyectos que ayuden a satisfacer las necesidades", comentó.

Siempre enfatizaba que los niños que ingresan al hogar estaban en riesgo social, se les había vulnerado sus derechos, maltratado, abusado, estaban en estado de abandono, discapacitados o con VIH.

"Son niños con el corazón golpeado. En el Hogar satisfacemos todas sus necesidades, ofreciéndoles un hogar para que vean la vida de una forma distinta", explicó.

También se mostraba crítica con respecto a las leyes de niñez y el rol del gobierno.

"Los gobiernos tienen que emitir leyes para garantizar la vigilancia continua de las fundaciones que albergan niños. Si ahorita cierran las fundaciones en Panamá, qué harían con esos niños", destacó.

