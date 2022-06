¿Funciona o no la figura de la reelección en Panamá?

En Panamá se permite la reelección inmediata a todos los cargos de elección popular exceptuando el de Presidente de la República, que se permite diez años después de haber dejado el cargo.

El permitir esta reelección inmediata a juicio de algunos sectores lleva a que quienes llegan a esos cargos se mantengan en campaña permanente, utilizando los bienes del Estado para tomar ventaja ante sus contendores.

¿Pero es la reelección mala?, expertos plantean que la figura como tal no es el problema, sino el mismo sistema que permite que quienes se reeligen utilice recursos del Estado para beneficiar sus aspiraciones, de igual forma contribuye la política clientelista existente en Panamá.

Si bien el tema de la reelección ha sido abordado en múltiples ocasiones, es un asunto que tiene rango constitucional, por lo cual cualquier cambio tiene que hacerse en la Carta Magna.

En medio de este debate, hay quienes plantean que la reelección inmediata debe permitírsele a todos o sino a ninguno.

En ese sentido el analista político Danilo Toro plantea que para el cargo de presidente de la República considera que sería conveniente hasta un periodo de reelección. "Yo no soy enemigo del concepto de la reelección, no lo soy porque si hay un buen mandatario, alcalde, diputado o representante, no importa el nivel, si es bueno el ciudadano debe tener derecho de reelegirlo.

"Yo soy enemigo de los conceptos de clientelismo, paternalismo y de abuso de poder. Sí estoy de acuerdo con la reelección porque me garantiza que un buen funcionario electo se pueda hasta un periodo reelegir. Eso significa que un electo si sale bueno puede estar hasta diez años, lo cual considero un periodo aceptable", expresa Danilo Toro.

Ello a juicio de Toro debe ir de la mano de que haya mecanismos de revocatoria de mandato mucho más ágiles y realistas que los que hay en la actualidad.

Recalca que la democracia no sirve solo para elegir, sirve para hacerse eficiente. "La democracia tiene que tener un grado de eficiencia, si no hay eficiencia la democracia no sirve, es igual de mala que si hubiera dictadura".

Hace énfasis en que una democracia atrofiada disfuncional produce el mismo daño que una dictadura, por lo tanto está de acuerdo con una reelección de un periodo adicional, pero conjuntamente es necesario establecer mecanismos más eficaces y realistas para deshacerse de un funcionario que no es útil ni conveniente.

Por su parte Richard Morales, especialista en Ciencias Políticas recuerda que uno de los vicios que van contra el Estado y se permite muchas veces es que las autoridades electas utilicen los recursos del Estado para favorecerse en su reelección.

Señala Morales que en si la reelección no es mala, ya que permite que una persona que haya hecho bien el trabajo permanezca en el cargo, lo malo viene a ser que utilice los recursos del Estado para competir con ventaja por encima de otros.

Y vas más allá, el especialista al indicar que aunque no hubiera reelección como se da en varios países de la región, eso no acabaría con el clientelismo y el uso de fondos públicos para fines particulares.

"La raíz del problema no es la reelección, sino el hecho que pueda haber el uso discrecional de esos dineros del erario público, que termina siendo aprovechado por quienes buscan la reelección", manifiesta.

Agrega que la corrupción es un problema más profundo que la reelección, porque puede existir la posibilidad que políticos que hayan hecho buen trabajo se reelijan, el problema es que puedan disponer de los recursos públicos para fines propios.

"Uno podría plantear que no hay ninguna razón de que algunos cargos puedan reelegirse y en otros no, en caso tal y lo más coherente es o permitirla para todos o prohibirla, y ello es una discusión de reformas constitucionales", recuerda Morales.

A su modo de ver la realidad del país se podría llegar a la conclusión que dado lo precario lo débil del Estado Panameño y la malversación de los fondos públicos es mejor prohibir la reelección, pero hay que recalcar que con ello no se termina la malversación y clientelismo.

Al respecto el abogado Roberto Ruiz Díaz, es de la opinión que ahorita mismo como está Panamá y el comportamiento de los políticos no es indicado mantener la reelección.

Incluso hizo alusión que en países como Estados Unidos se permite la reelección por un periodo, pero cada país tiene una cultura diferente.

Recordó como el exdiputado Víctor Méndez Fábrega, siendo un diputado digno de imitar corrió a la reelección y no salió debido a que no regalaba, ni contaba con planillas para beneficiar a sus electores.

"El reelegirse inmediatamente, si hubiese una competencia sana donde sin importar el cargo que tengas no tengas acceso a nombramientos, a contratos, a manejo de partidas se pudiera decir que es bueno", señala.

Añade que las mismas personas que están en el cargo hacen que la figura de la reelección sea mala," porque si tienes un buen gobernante se le debería dar oportunidad de seguir gobernando, el problema surge es cuando pasas de una primera a una segunda reelección y de allí viene el debate de que se instaura una dictadura.

