Gobierno saca del sistema de vale digital a más de 19 mil personas que ya les han reactivado el contrato

Más de 19 mil personas, que se les han reactivado el contrato, fueron sacadas del sistema de vale digital, así lo dio a conocer, Luis Oliva, administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG).

Oliva explicó que los contratos activos de estas personas no estaban notificados en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Agregó que en muchos casos tampoco se les está pagando el seguro social, por lo que las empresas incurren es un doble delito.

"Es importante que los trabajadores reporten estas anomalías para que el Ministerio de Trabajo pueda tomar las medidas necesarias", indicó Oliva en Eco Tv.

Según el funcionario, todos los meses se excluyen personas del sistema de vale digital, sin embargo también se incluyen a personas que su situación socioeconómica ha cambiado.

Para Oliva, la mayor limitante por la cual el vale digital no se ha podido implementar en todo el país, es porque muchos comercios en el interior no aceptan vale digital porque no tienen infraestructura tecnológica.

"Lo que estamos haciendo es primero que los comercios tengan una plataforma sencilla para descargar desde su celular y entonces por demos ir progresivamente distribuyendo los vales digitales", manifestó.

En cuanto al canje del vale digital en abarroterías, Oliva detalló que más de 60 comercios están usando la aplicación de celular para cambiar el vale y agregó que van a sacar un formulario para que las personas que reciben este beneficio puedan informar a cerca de su situación socioeconómica.

Destacó que para diciembre, 1.2 millones de personas recibirán el beneficio, no obstante esta cifra puede variar porque depende de la actualización de datos.

El funcionario pidió a las personas que recibieron el vale digital una vez y están inactivos económicamente, que llaman a la línea 140 y presenten sus casos.