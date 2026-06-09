Golpe al contrabando en Panamá: Aduanas decomisa miles de dólares, camisetas de la 'Sele' y medicinas ilegales

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) informó que logró interceptar un importante flujo de dinero en efectivo no declarado, miles de productos médicos sin registros sanitarios y mercancía falsificada alusiva al Mundial de Fútbol 2026, en diversos operativos realizados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la provincia de Chiriquí.

Retienen a ciudadano argentino con más de $13,000 en Tocumen

El primer caso se registró en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde inspectores aduaneros retuvieron a un pasajero de nacionalidad argentina procedente de São Paulo, Brasil.

Tras detectar anomalías en las imágenes del escáner de su equipaje, el viajero fue perfilado para una revisión exhaustiva. Aunque el pasajero aseguró, según las autoridades, que portaba una suma menor a los 10,000 balboas, el conteo oficial reveló una realidad muy distinta.

"Al realizar el conteo oficial del dinero, se confirmó que el viajero mantenía en su poder la cantidad total de B/.13,279.00 que no fue declarada", precisó el informe de la ANA.

El ciudadano y el dinero en efectivo fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Alerta sanitaria en David: Medicamentos clandestinos

Por otro lado, mediante un allanamiento en un local comercial ubicado en la ciudad de David, Chiriquí, la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) dio un duro golpe al comercio ilegal de productos de salud.

En el establecimiento se confiscaron 2,668 productos con fines medicinales que no contaban con el debido registro sanitario, lo que representa un grave riesgo para la salud pública. Entre los productos incautados se encuentran bálsamos analgésicos de marcas como: Skim Cream, Tiger Ointment, Disaar, Escorpión y Double Axe.

Además, en el mismo local se decomisaron 1,622 unidades de porta carnets de marcas reconocidas y cajas de preservativos que utilizaban logos de marcas reconocidas sin la debida autorización, incurriendo en un delito contra la propiedad intelectual. Toda la mercancía quedó bajo investigación del departamento de instrucción sumarial.

Fiebre mundialista ilegal: Camisetas de la 'Sele' y álbumes bajo sospecha

Aprovechando la coyuntura del Mundial de Fútbol 2026, las redes de contrabando han intentado inundar el mercado local con productos falsificados.

En una empresa de encomiendas en David, los inspectores de la Zona Occidental hallaron un cargamento procedente de Colombia con destino a comercios de Chiriquí que contenía:

100 álbumes de la copa mundial FIFA 2026.

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55,350 sobres de figuritas de jugadores.

Las autoridades investigan si este cargamento representa un fraude marcario, ya que no posee los permisos de distribución de la FIFA.

Asimismo, se logró la retención de calzados de la marca Crocs y 86 camisetas de la Selección Nacional de Panamá ("la Sele") alusivas a la cita mundialista, las cuales pretendían ser enviadas hacia la ciudad capital.

"El decomiso se efectúa, ya que los suéteres no cuentan con los estándares de calidad establecidos por la marca, por lo tanto, infringen las leyes de Propiedad Intelectual", detalló de forma contundente la autoridad aduanera.