Grupos minoritarios insisten en violar las normas, entre ellos jóvenes y empresarios, asegura el Minsa

A pesar de que la mayoría de la población está cumpliendo con las medidas de bioseguridad, algunos jóvenes insisten en participar en fiestas.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró que no se pueden hacer fiestas que representen aglomeraciones, en las que muchas veces las personas no utilizan la mascarilla y que no guardan el distanciamiento físico requerido.

Las declaciones de Sucre se dan en momento en que circulan en redes sociales videos de jóvenes participando de los denominados "parking" sin cumplir con las mínimas medidas de seguridad.

Sucre también reveló que existen negocios que violan los horarios de apertura y que venden licor más allá de lo que está permitido.

Incluso, durante recorridos de las autoridades se pudo corroborar que hay locales que cierran sus puertas cuando se inicia el toque de queda, pero dentro del mismo permanecen personas.

Entre las disposiciones de salud están que no se pueden hacer reuniones que involucren actividades festivas, corridas de toro, peleas de gallo, discotecas, bailes y otras por el riesgo que representa.

Actualmente se ha reportado un repunte de casos de COVID-19.

Para la fecha se reportaron 875 nuevos casos de coronavirus que reportó el Ministerio de Salud (Minsa), elevando la cifra a 155,658 el acumulado de positivos en el país.

Aunque se reportó una baja en los casos, el número de defunciones aumentó a 16 en las últimas 24 horas.