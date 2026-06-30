Horas de sueño: ¿Cuánto necesitas dormir según tu rango de edad?

Dormir las horas adecuadas es un pilar fundamental para la salud biológica, la regulación metabólica y el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Aunque existe la creencia popular generalizada de que todas las personas necesitan descansar exactamente ocho horas por noche, la ciencia médica demuestra que las necesidades reales de sueño varían de forma drástica a lo largo de la vida de un individuo.

Los requerimientos se encuentran determinados principalmente por factores biológicos y de desarrollo vinculados de manera directa a la edad cronológica. Dormir menos o más del rango establecido para cada etapa puede acarrear consecuencias adversas en el rendimiento diario y en la salud integral a largo plazo.

Las principales organizaciones internacionales de la salud y las sociedades de investigación del sueño establecen parámetros específicos para garantizar un descanso reparador en cada etapa del desarrollo humano:

- Recién nacidos (0 a 3 meses): Requieren entre 14 y 17 horas de sueño al día para favorecer el rápido desarrollo neurológico y físico propio de los primeros meses de vida.

- Bebés (4 a 11 meses): El rango idóneo se sitúa entre las 12 y 15 horas diarias, incluyendo las siestas diurnas.

- Niños pequeños (1 a 2 años): Necesitan descansar de 11 a 14 horas totales por jornada para consolidar los procesos de aprendizaje y crecimiento motor.

- Preescolares (3 a 5 años): El tiempo de sueño recomendado se establece entre 10 y 13 horas diarias.

- Niños en edad escolar (6 a 13 años): Deben dormir entre 9 y 11 horas por noche para asegurar un rendimiento cognitivo óptimo en sus actividades académicas.

- Adolescentes (14 a 17 años): El requerimiento se fija entre 8 y 10 horas diarias, un periodo crítico debido a los intensos cambios hormonales y físicos de esta etapa.

- Adultos (18 a 64 años): El rango saludable estándar se consolida entre 7 y 9 horas por noche para mantener la homeostasis del organismo.

- Adultos mayores (65 años en adelante): Aunque el patrón de sueño tiende a fragmentarse, los especialistas recomiendan descansar entre 7 y 8 horas diarias para preservar las funciones cognitivas.

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No alcanzar de forma recurrente los mínimos de descanso estipulados para cada rango de edad desencadena un deterioro progresivo en múltiples sistemas corporales. A nivel cognitivo, la falta de sueño disminuye la velocidad de procesamiento de la información, altera la memoria a corto plazo y reduce la capacidad de mantener la atención sostenida de manera óptima durante las actividades cotidianas.

En el ámbito metabólico y cardiovascular, la privación crónica de sueño se asocia directamente con un incremento en la producción de hormonas que estimulan el apetito, elevando de forma colateral el riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Asimismo, debilita la respuesta del sistema inmunitario, dejando al cuerpo más vulnerable ante infecciones comunes.

Los neurólogos enfatizan la importancia de evaluar no solo la cantidad, sino también la calidad y regularidad del descanso nocturno.

Detallan en sus manuales de orientación al paciente que el incumplimiento crónico de estos rangos altera gravemente el ritmo circadiano de la población y advierten que los trastornos del sueño no atendidos se traducen en un incremento de consultas externas por fatiga crónica.

Asimismo, sostienen que el cerebro requiere cumplir de forma estricta con las fases de sueño profundo y REM para ejecutar la depuración de toxinas metabólicas acumuladas durante el día.

Señalan textualmente que el descanso insuficiente actúa como un factor de riesgo silencioso que acelera el envejecimiento prematuro de las funciones cerebrales y disminuye la expectativa de vida saludable en la población adulta del país.

Información redactada en colaboración con IA