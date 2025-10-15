Hospital San Miguel Arcángel aceptará pagos a través de Yappy con código QR

En el Hospital San Miguel Arcángel (HISMA), anunció que cuenta con la opción de pago mediante Yappy, haciendo uso de códigos QR para agilizar los cobros, esto segun una nota en la web del Ministerio de Salud (Minsa).

Según el hospital esta forma de pago servirá para brindar mayor comodidad y eficiencia a nuestros usuarios.

"Hasta ahora los pagos solo se podían realizar con terminales punto de venta, usando tarjetas de crédito o débito. Con esta nueva modalidad digital, sumamos una alternativa más moderna y eficaz, asegura el HISMA.

Esta forma de cobro, señala el nosocomio, "no solo agiliza la experiencia del usuario, sino que también simplifica los procesos internos, como los arqueos de caja y la gestión administrativa".

En ese sentido, el HISMA hizo un llamado a sus pacientes a utilizar esta nueva herramienta, diseñada para mejorar la experiencia financiera dentro del hospital y facilitar sus trámites.