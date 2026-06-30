Para Liliana González tomar el programa de Cuidado de Personas Mayores fue considerado al inicio como un curso difícil y que no era tomado en serio.

Sin embargo, al adentrarse en su contenido, se dio cuenta que, además de ser innovador es loable.

Ella tuvo un jefe que le dio cáncer al que cuidó en forma empírica, recibiendo un entrenamiento previo.

El vivir esa experiencia fue la que la motivó a participar en la primera promoción del programa que imparte el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), de la que se graduó este martes, en compañía de otros 96 egresados.

"Ahí es donde tú te das cuenta qué se necesita. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Es muy bueno para las personas normales, no tanto para trabajar, sino para saber cómo puedes cuidar de tus padres, tus familiares y hasta de tus hijos", comentó.

Ante el aumento de la población de adultos mayores, este programa es una carrera con mucha demanda en otros países.

En Panamá, como dijo Liliana es algo innovador y que también sirve de provecho para personas que por contar con cierta edad, les es difícil conseguir un empleo.'



El programa de Cuidado de Adultos Mayores está vigente desde diciembre de 2025, combinando clases teóricas, práctica profesional y modalidad híbrida.



A los participantes se les realizaron entrevistas y evaluación psicológica para asegurar que reunieran el perfil, vocación y habilidades requeridas.



La primera fase del programa se realizó en El Valle de Antón, San Miguelito y Panamá Metro.



El programa será extendido a otros centros de formación del Inadeh, como Santiago (Veraguas), Chitré (Herrera) y Bocas del Toro.

"Es como una puerta abierta para las personas mayores de 35 años que necesitan sustento diario en su hogar y el sector salud siempre va a necesitar personas", expresó.

Y la realidad es que a nivel de hogares existe mucha demanda de personas que se dediquen a la atención, tanto de adultos mayores, como de otros que no pueden valerse por sí solos.

Por ejemplo, hay personas que tienen padres que no pueden cuidarlos porque tienen que ir a trabajar.

Otra realidad son los jubilados que sus hijos residen en el extranjero y no tienen quien los acompañe a citas médicas y estén pendientes de sus medicamentos.

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También, personas que sufren accidentes y necesitan cuidados especiales.

Yajaira Pitti Atencio, directora del Inadeh, destacó que más de 30 de los graduandos de esta primera promoción ya están trabajando en lo que se prepararon, mientras que 10 laboran en forma indirecta y el resto están en una lista de entrevista pendientes para que puedan ser ubicados.

"Hay una demanda creciente. Nos alegra mucho poder hacer un aporte desde nuestra noble institución a ayudar a mover lo que es el tema laboral", manifestó.

El programa exige una modalidad presencial y está dividido entre estudio teórico y práctica en algunos entes privados que facilitan que los estudiantes puedan atender a adultos mayores con problemas de salud.

El inglés y la atención médica forma parte de su contenido y los egresados salen conociendo cómo tomar la presión, leer recetas, chequear los niveles de azúcar y como acondicionar el ambiente donde reside la persona de la tercera edad.

El programa se ofrece en los centros de Betania, El Chorrillo, Colón, El Valle de Antón, Arraiján, Panamá Norte y en Panamá Centro, en Paitilla.