INADEH inicia la actualización integral de su Plataforma de Gestión de la Formación

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) inició el proceso de actualización y modernización de su Plataforma de Gestión de la Formación. Esta iniciativa tecnológica tiene como propósito impulsar mejoras sustanciales en los flujos académicos y administrativos a través del fortalecimiento de sus funcionalidades internas y una interconexión directa con otras plataformas institucionales.

Las adecuaciones del sistema han sido diseñadas para optimizar la herramienta digital existente, buscando brindar una experiencia de servicio más ágil, eficiente y conectada tanto para los colaboradores y facilitadores como para los miles de participantes que reciben capacitación en la entidad.

Implementación gradual y nuevos módulos tecnológicos

Para lograr los objetivos de modernización, el proyecto contempla la reestructuración de las funciones actuales de la plataforma y la incorporación progresiva de nuevos módulos de gestión.

De acuerdo con el cronograma institucional, la implementación del software se desarrollará de manera gradual durante los próximos 26 meses, estrategia que busca garantizar una transición ordenada, amigable y sin interrupciones operativas para todos los usuarios.

Esta actualización tecnológica forma parte de las acciones clave contempladas en el componente institucional del Plan de Transformación y Mejora Integral del INADEH, una estrategia integral orientada a elevar los estándares de calidad y la transparencia en los servicios de formación técnico-profesional que la institución brinda a la ciudadanía panameña.

Compromiso con la modernización institucional

El lanzamiento del proyecto y la coordinación de las mesas técnicas de trabajo fueron encabezados por un equipo directivo de la institución, liderado por Carmen Corro, subdirectora general del INADEH.

Además de Alma Taylor, directora del Plan de Transformación y Mejora Integral y Asdrúbal Ulloa, director de Formación Profesional.

Junto a ellos, los responsables de las diversas áreas operativas y de soporte técnico de la entidad reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento institucional, destacando que la automatización y la conectividad de los procesos formativos resultan fundamentales para responder a las demandas actuales del mercado laboral y del entorno digital de 2026.

