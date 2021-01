Información del Mides sigue secuestrada; ¿Qué pasará con el próximo pago de sus programas?

El Director Nacional de Inclusión y Desarrollo Social del Mides, Juan Carlos Córdoba, explicó que aún no han podido recuperar la información de varios de sus servidores de ayuda social, los cuales fueron secuestrados por hackers la semana pasada.

El funcionario detalló que mantienen los datos de las personas que cobraron el mes pasado, pero la información no es completa.

"Nosotros tenemos asegurada la información de las personas que cobraron en diciembre, sin embargo el cúmulo del expediente completo por beneficiario está en ese servidor. De no recuperar la información, vamos a tener que hacer una operación manual", comentó Córdoba en entrevista con Telemetro Reporta.

En este sentido, el director de inclusión agregó que los piratas informáticos han obtenido solo datos, lo que no implica necesariamente que tienen acceso a la transferencia de dinero de los beneficiarios o de la institución.

"Estos programas son para personas en pobreza extrema. En su mayoría no tenían antecedentes bancarios. El Mides no administra cuentas de banco, las que se crean en el Banco Nacional son un trámite simplificado. No administramos número de cuenta o pin", aclaró.

Córdoba recalcó que las personas que secuestraron la información están buscando dinero, y para el Estado panameño eso no es negociable.

Agregó que la fecha para recuperar la información todavía no se tiene clara, pero que expertos en informática trabajan a velocidad para lograrlo y han conseguido bloquear otros servidores para evitar que esos datos también se comprometan.

Ante esto, este lunes el director de asesoría legal del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Giovanni E. Ruiz presentó denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el hackeo a su sistema informático donde reposa información sensitiva.

¿Qué pasará con el próximo pago?

El registro nacional de beneficiarios incluye programas como la Red de Oportunidades, 120 a los 65, Ángel Guardián y Senapan.

Córdoba destacó que el próximo pago se desarrollará de forma normal, aunque podría tornarse más lento. En estos momentos están en un proceso de depuración de los beneficiarios que han fallecido y adicionando a nuevos.

"El próximo pago se va a ejecutar de forma manual con la base de datos que tenemos. Será más lento, el viernes 8 estábamos cerrando planilla para el pago de marzo. Trabajamos a velocidad doble para excluir a los que han fallecido entre diciembre y hasta la fecha. El pago se va a dar, las personas tienen que tener la seguridad tranquilidad que vamos a pagar de manera normal", puntualizó Córdoba.