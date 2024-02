ION incorpora innovadora terapia: ¿De qué se trata?

El Instituto Oncológico Nacional (ION) incorporó recientemente una novedosa terapia dirigida a pacientes de segunda línea con cáncer de mama avanzado.

De acuerdo con Omar Castillo, jefe del servicio de Oncología Médica del ION, Panamá es el primer país de América Latina en agregar este tratamiento al sistema público.

"Es una terapia novedosa que se llama Enhertu y que va dirigida contra la proteína HER2. Lleva un anticuerpo unido a una quimioterapia. Clásicamente antes dábamos la quimioterapia por la vena y ya se distribuía por todo el cuerpo. Pero este es un anticuerpo que va dirigido específicamente contra las células malignas", explicó el oncólogo a Panamá América.

Castillo puntualiza que se trata de una especie de bala mágica que va directamente a las células que portan el receptor de este anticuerpo. Hace menos de dos años se presentaron los estudios revolucionarios de su manejo en primera y segunda línea.

Su implementación en Panamá, agrega el especialista, comenzó hace poco. Por el momento cerca de 10 pacientes han entrado al tratamiento. Cada viernes los médicos juntan los casos que tengan indicación.

"No es para todas las pacientes. Está aprobado para las pacientes en segunda línea con cáncer de mama y que expresan la proteína HER2", subrayó el profesional de la salud.

El docente universitario añade que ha visto una buena evolución en sus pacientes, aunque recalca que tendrá que pasar más tiempo para que haya una cantidad relevante para demostrar los resultados de los casos panameños.

La segunda línea hace referencia al tratamiento que se administra cuando la terapia inicial no es eficaz o deja de serlo.

A nivel privado, el precio del medicamento es elevado. En el Instituto Oncológico, el Estado lo subsidia permitiendo a las pacientes acceder sin importar su situación económica.

Para adquirir el medicamento, Panamá compitió con varios países. Castillo recuerda que la mayor parte de la producción se destina a países desarrollados con mercados más grandes. No obstante, a través de las negociaciones con las filiales regionales se logró colocar a las mujeres panameñas en el mapa.

"Este tratamiento ha sido un parteaguas en el manejo de las pacientes con cáncer de mama. Se tolera bastante bien y combate de manera importante las células tumorales", agregó.

Castillo destaca que en oncología cada vez hay nuevas drogas que demuestran algún tipo de beneficio, en algunas hay un beneficio marginal y en otras uno muy sustancial.

Para incorporar nuevas terapias al sistema de salud se hace la solicitud a las autoridades, y de acuerdo con el presupuesto y negociación con las farmaceúticas, se ve si hay posibilidad o no para adquirir esta innovación.

"Ojalá las tuviéramos todas, pero eso es un proceso de negociación compleja. En el caso del Enhertu, el beneficio es importante en relación con lo que ya teníamos", detalló el especialista.

Con respecto a su mayor beneficio, el médico resalta que permite doblar la supervivencia, ayudando a que los pacientes vivan más y sin progresión de la enfermedad.

Sensibilización

La conciencia con respecto al impacto de esta enfermedad ha ido creciendo. De acuerdo con Castillo, la población sabe que el cáncer es una de las principales causas de muerte en Panamá.

En los casos que no se detectan a tiempo incide que hay un pequeño porcentaje que no tiene la disposición y responsabilidad con su salud, también debe tomarse en cuenta que no todos los servicios médicos cuentan con los aparatos para hacer los tamizajes.

Por otra parte, el historial de diagnósticos de cáncer en la familia puede convertirse en aliado para la prevención. El médico resalta que una persona con antecedentes de cáncer tiene más riesgo de padecerlo, pero en la actualidad hay algunas pruebas genéticas que permiten identificar familias que están en riesgo de tener algunos tipos de cáncer.

"Cada paciente tiene que discutirlo sobre la base de su historia familiar con su médico tratante y así hacer una referencia a oncología para que hagamos las pruebas necesarias para descartar o confirmar algún síndrome de cáncer hereditario. En Panamá hay forma de poder hacerlo a nivel privado y en la Caja de Seguro Social", comentó.

En materia de prevención tampoco debe olvidar el no fumar, no consumir bebidas alcohólicas, realizar 150 minutos de actividad física a la semana y tener una dieta balanceada. Si tiene alguna duda consulte a su médico y deje de lado el temor.

"El miedo paraliza. Si hay algo peor que tener cáncer es tenerlo y no saberlo", sentenció Castillo.

