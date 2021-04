Jefa de enfermería desmiente amenazas contra sus colegas y califica de irresponsable el paro

La Jefa Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud (Minsa), Eusebia de Copete, calificó de irresponsable el paro que mantienen sus colegas, el cual es impulsado por la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep).

Copete dijo que no aceptarán este tipo de medidas en este momento, cuando se batalla aún contra la covid-19.

"Si vamos a hacer una medida de presión lo hacemos con mucha responsabilidad y no es ahora en pandemia que vamos a aceptar medidas de presión como un paro. No lo vamos a aceptar, y menos cuando tenemos las autoridades anuentes a conversar y escuchar", destacó la jefa.

La enfermera desmintió que se haya amenazado con tomar represalias contra las que participen en el paro.

"Lo veo irresponsable (la huelga) por parte de la presidenta de la Anep. No hay ninguna supuesta amenaza, las mentiras no nos ayudan en nada, nosotros siempre hemos tenido personal de enfermería en contrato, eso no es nuevo", comentó.

Según Copete, no ha habido acuerdo porque gremio y servicio se tienen que sentar a conversar.

"Quien conoce las necesidades de enfermería es servicio, no gremio. Los gremios no pueden estar induciendo, incitando a las enfermeras que dejen o paren de trabajar", expuso.

Por su parte Doris Blandón, jefa de Enfermería de la Caja de Seguro Social, pidió a sus compañeras sentarse a dialogar porque los conflictos se resuelven en la mesa.

Blandón también solicitó a las dirigentes llevar la documentación en la que se ratifiquen las gestiones realizadas.

