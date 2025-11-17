Jorge Herrera, candidatura confirmada por el Tribunal Electoral

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional, recibió por parte del Tribunal Electoral la confirmación de su candidatura para la presidencia del Partido Panameñista.

Con el edicto 29-2025-S.G publicado por el Tribunal publicado este domingo, se despejó el camino para Herrera en la contienda interna de ese colectivo político. Narciso J. Arellano Moreno fue magistrado ponente en este caso.

La impugnación presentada contra Herrera y que fue impugnada, la había presentado Rodrigo Esquivel al considerar que la lista violaba el artículo 373 del Código Electoral, que exige que cada candidato principal tenga un suplente del género opuesto.⁣