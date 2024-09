José Raúl Mulino planea visitar Europa para tratar el tema de las listas discriminatorias

El presidente panameño, Jose Raúl Mulino, planea hacer su primera visita a Europa el mes próximo y en su agenda figura el tema de las listas discriminatorias en que aparece incluido Panamá por ser considerado un "paraíso fiscal", informó una fuente oficial.



El anuncio fue hecho por el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Javier Acha-Martínez, en la emisión este domingo de un programa televisivo de opinión, que le había entrevistado antes de viajar a México a la investidura de la presidente electa del país norteamericano, Claudia Sheinbaum.



"El presidente (Mulino) todo indica que visitará Europa en octubre, (con) una agenda importante", dijo el canciller, y aseguró que "por supuesto los dos temas serán: las listas y las inversiones que se pueden dar en Panamá".



Ante la pregunta si esta gira a Europa del mandatario panameño incluye visitas a los países que tienen en sus listas a Panamá, el titular de Relaciones Exteriores no adelantó detalles, pero señaló que "una vez se tenga todo concretado" se informará.



Mulino, en su primer discurso en la Asamblea General de la ONU el pasado miércoles, defendió que Panamá no es un "paraíso fiscal" y rechazó su inclusión en listas discriminatorias.



"Panamá no es un paraíso fiscal ni nada parecido, como sí lo son otras jurisdicciones afines a muchos países promotores de estas listas, que son analizados y se miden con otra regla diferente a la de mi país", expresó Mulino en la ONU.



Afirmó en este sentido que es "paradójico" que las naciones que aprueban la inclusión de Panamá en esas listas usan el Canal de Panamá y "participan en licitaciones públicas", entre otros.



En respuesta a ello, Mulino, que asumió su mandato de cinco años el 1 de julio pasado, remarcó que ha tomado la "firme decisión de no permitir que las empresas de los países que avalan y acompañan esas listas participen en licitaciones internacionales. Tampoco contarán con nuestro voto en los organismos internacionales".



Panamá salió en octubre pasado, por segunda vez en menos de una década, de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero todavía permanece en la lista negra de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales.