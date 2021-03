Juan Diego Vásquez propone esterilización femenina desde los 18 años y exoneración a toallas sanitarias del ITBMS

El diputado Juan Diego Vásquez presentó este lunes dos anteproyectos de ley: uno para que no se les cobre ITBS a las toallas sanitarias y otro para que se permita la esterilización a la mujer desde los 18 años.

Versión impresa

En el tema de la higiene menstrual, Vásquez recalcó que si otros artículos importantes como alimentos y textos educativos están exonerados, por qué estos implementos no.

La iniciativa del diputado está motivada por la gran cantidad de damas, sobre todo niñas, que no tienen dinero para adquirirlas y que en algunos casos prefieren ausentarse de la escuela, por este motivo.

"Saben cuántas mujeres y niñas no pueden contar con los elementos necesarios para el cuido de su menstruación. Está probado por Unicef que las niñas que no tienen la capacidad económica para comprar sus elementos menstruales prefieren no ir a la escuela hasta por cinco días porque les da pena mancharse y ponen su educación en segundo plano", dijo Vásquez.

El diputado independiente agregó que por año una mujer puede usar hasta 300 toallas, lo que en toda su vida menstrual sería de 10 mil u 11 mil. En esta línea detalló que el material del que están hechas también podría ocasionar un daño ambiental.

Esterilización

Vásquez presentó un anteproyecto para que las mujeres puedan acceder al proceso quirúrgico de la esterilización a la misma edad que los varones.

Según Vásquez, mientras los hombres pueden esterilizarse desde los 18 años, sin tener hijos, la mujer tiene condiciones distintas.

"¿Por qué si los varones podemos acudir a una institución oficial a esterilizarnos a los 18 años y sin hijos, una mujer tiene condiciones distintas? Es algo que no puede continuar", consideró.

VEA TAMBIÉN: Diputado Crispiano Adames a su hija: 'Sé fuerte, sé el amor que tienes por el prójimo'

Agregó que la iniciativa solo busca hacer que se cumpla lo que dice la Constitución.

"Estamos pidiendo hacer lo que la Constitución establece, equiparar las condiciones, sin discriminación para hombres y mujeres, que nos hace dueños de nuestro presente y futuro", puntualizó.

Actualmente, las mujeres deben tener dos hijos y una edad mínima de 23 años para optar por este proceso.