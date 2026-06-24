Jubilados exigen pago completo y transparencia en los Cepanim

La tensión volvió a sentirse en Vía España. Decenas de jubilados se concentraron frente al Banco Nacional de Panamá para denunciar lo que consideran un abuso: los descuentos aplicados al negociar los Certificados de Pago Negociable por Interés Preferencial (Cepanim).

La protesta fue convocada por organizaciones de jubilados que aseguran que las tasas de interés reducen de manera injusta el valor de los documentos. Para ellos, la situación golpea directamente a miles de personas que dependen de esos fondos y no pueden esperar años para recibirlos completos.

Los manifestantes insistieron en que el problema no es la falta de recursos, sino la forma en que se administran. “Hay plata para pagar esto completo y se está engañando al pueblo”, expresó uno de los voceros, recordando que los jubilados han aportado durante décadas al desarrollo del país.

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados y Pensionados de Panamá, exigió transparencia en el manejo del fondo especial destinado a los Cepanim. “Queremos que el gerente del Banco Nacional nos diga cuánto dinero hay y cómo se está utilizando”, reclamó.

Los dirigentes adelantaron que solicitarán la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Su objetivo es abrir una mesa de diálogo que permita revisar las condiciones actuales y garantizar que los certificados se negocien en términos más favorables para los beneficiarios.

La impaciencia entre los jubilados es evidente. Tras años de espera, muchos consideran que el programa ha perdido credibilidad y que los recursos no están siendo utilizados de manera exclusiva para cumplir con los compromisos adquiridos.

Durante la protesta, los manifestantes reiteraron que no buscan privilegios, sino justicia. “No somos peseteros. Tenemos más de 50 años produciendo para Panamá y ahora nos quieren recortar lo que nos corresponde”, señalaron con firmeza.

Las organizaciones advirtieron que las acciones de presión continuarán si no hay respuestas concretas. Su meta es clara: lograr condiciones más justas para el cobro de los certificados y asegurar que los fondos destinados a los Cepanim lleguen íntegros a jubilados y pensionados.