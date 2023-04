La enfermería es columna vertebral para el sistema de salud

La enfermería es un trabajo, pero también es un deber que tenemos con la comunidad, nos debemos a la comunidad y a nuestros pacientes, dice Miss Gloria Itzel Ceballo Batista, enfermera del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, y única panameña nominada al Premio Global de Enfermería Aster Guardians 2023.

¿Por qué decidió estudiar Enfermería?

Mi viaje empezó hace más de 26 años cuando estuve en la facultad de Enfermería, siempre tuve una inclinación hacia la ciencia de la Salud. La enfermería propone tener un contacto más cercano con las personas. Me encantó la enfermería, encontré mi motivación y mi razón para estudiar algo que en realidad iba a ser para toda la vida.

¿Cómo llegó hasta el área de hemato-oncología y trasplantes pediátricos?

Me tocó estar en esa área por casualidad. Estando allí aprendí demasiado, me encantó y a los meses que me movieron a otras áreas, la subjefa de enfermería me anunció la designación como una de las cuatro enfermeras que darían inicio a la Unidad de Trasplante de Médula. Siempre digo está bien, yo puedo. Fuimos enviadas a Brasil a estudiar, fue un proceso largo y de esa forma llegué a esta área en el 2005.

Ha trabajado en varios servicios de enfermería, ¿cuál ha marcado más su profesión?

Definitivamente, el área de hemato-oncología me ha marcado positivamente. Aunque suena como un área donde suceden muchas cosas malas, la realidad es que suceden cosas muy buenas y es que los niños pueden curarse de cáncer. Es una vivencia y un vínculo muy estrecho que se da con los familiares y los pacientes. Pacientes que vi de niños se curaron de cáncer y tienen hijos o tienen más de 20 años. Es una satisfacción tan grande que no sé si en cualquier otra profesión se podrá vivir, pero yo tengo la fortuna de vivirlo.

Anécdotas de vida y profesión, ¿cuáles recuerda?

Elegí mi rural voluntariamente en Darién. Fue un reto increíble porque no conocía áreas tan alejadas en donde podían vivir personas. Me tocó atender partos, heridos de bala, machete o suturar, hacer cosas que no solía hacer en el Hospital del Niño. Fue enorme la cantidad de aprendizaje fuera de la atención de niños.

¿Cómo es el reto de abordar el cáncer infantil desde su profesión?

Puedo decir que la comunicación con la familia es fundamental. Comunicarnos de una forma positiva hacia el familiar, ser empático y ponernos en el lugar de ellos. No es fácil decirle a un padre que su hijo tiene cáncer, que va a tener que afrontar un tratamiento largo, extensivo y muy dificultoso. Tampoco es crear falsas esperanzas. El cáncer en Panamá se cura, pero algunos niños no lo logran, esa es la realidad.

¿Cuáles considera son los grandes logros en su vida profesional?

Una de las cosas más importantes que siento haber logrado, es ser parte de la alianza global con el Hospital St. Jude, Memphis, EE. UU., a través de proyectos para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes hemato-oncológicos.

Luego de 26 años, ¿qué legado le gustaría dejar a los nuevos profesionales?

Quisiera que mis enfermeras se empoderen, ocupen estos lugares y vean en mí un ejemplo de que las cosas se pueden lograr. Cuesta trabajo, a veces nos sentimos decepcionados, pero lo importante es no rendirse y siempre tener la disposición de decir, sí puedo. Esto siempre me ha caracterizado por más trabajo que tenga encima.

¿Cuál es tu visión como formadora en esta profesión?

Quiero que los enfermeros se vayan puliendo cada día más, que adquieran conocimientos, que no esperen, que se los den, que busquen formarse a través de postgrados, maestrías y se preparen académicamente. Sabemos que la parte económica nos frena, pero no hay imposibles, por mínimo que parezca, logramos bastante.

¿Considera que se hace justicia y la enfermería ocupa puestos claves dentro del escalafón sanitario?

Comparando experiencia con otros países, en Panamá la enfermería tiene un liderazgo bien alto. Creo que ocupamos un lugar importante en este país. Sí queremos mejores salarios, mejores condiciones de trabajo para todos los enfermeros que trabajan en áreas apartadas o en hospitales que carecen de recursos. A nivel de liderazgo, tenemos líderes que ocupan un lugar, como columna vertebral del sistema de salud de nuestro país.

¿Cómo marca su nominación al Premio Global de Enfermería Aster Guardians 2023 su vida profesional?

Es un poco extraño, siempre he trabajado haciendo muchas cosas solo para mí, muy bajo perfil. Hoy a nivel profesional tengo muchos ojos sobre mí, lo que es bueno porque quisiera ser un ejemplo de que hay cosas que se pueden lograr por más difícil que sea.

¿Cómo y cuándo decidió postularse?

Fue por accidente. Encontré la página de Aster Guardians, me llamó mucho la atención la ceremonia del año pasado, me parecía hermoso. Pensé en que no perdería nada con intentarlo, decidí contar mi historia solo desde la perspectiva de educación, pero dejé la aplicación sin completar. Meses después recibí un recordatorio para completar la información. Todo lo hice bajo perfil y cuando llegó el momento, no tenía palabras para decir lo increíble que fue. Pero, ciertamente, se hizo realidad.

¿Cómo es trabajar en un hospital de la talla del Hospital del Niño?

Es un hospital que ha tenido una mística de trabajo diferente al resto de los hospitales. Estoy orgullosa de todo el equipo que trabaja con los niños, es un hospital grande y es cierto que necesitamos más infraestructura. Es un poco difícil, pero tenemos que tratar de dar lo mejor en estos cinco años hasta que tengamos una nueva institución.

¿Cómo debe ser vista la profesión de enfermería desde la sociedad?

Primero tenemos que dar el ejemplo a la sociedad y la sociedad debe vernos como las personas que entregamos muchas cosas. La enfermería es un trabajo, pero también es un deber que tenemos con la comunidad. Nosotros nos debemos a la comunidad y a nuestros pacientes. Cada área del Hospital del Niño y en todos los hospitales se entrega a los niños sin importar las dificultades y las pocas herramientas.

¿A quién le dedica los logros de su profesión?

A mi hija, es mi motor de vida. Tiene 17 años y el próximo año irá a la universidad. Creo que soy su mayor y mejor ejemplo de vida, de que las cosas se pueden lograr. Todos estos años me ha visto trabajando y a veces viajando, dejándola y sacrificando algunos momentos por cumplir compromisos.

¿Qué mensaje deja a los nuevos profesionales?

Es una carrera de vocación y se necesita tener el amor de querer hacer las cosas bien y hacia los pacientes. Si no tenemos eso, no vamos a dar una buena atención, se nos va a quedar esa parte que es la esencia de nosotros. Debemos ser 100 % enfermeros con amor, empatía y compromiso hacia las personas.

